Полузащитник Александр Головин на критику отвечает голами

Футбольный агент Деннис Лахтер обвинил полузащитника сборной России Александра Головина в излишнем увлечении компьютерными играми.

По словам агента, футболист, у которого, как писала «СЧ», имеются чувашские корни, ночами напролет сидит перед монитором. И, якобы, показывает слабую игру в матчах чемпионата Франции за «Монако».

За Головина заступился его агент Александр Клюев, который предположил, что Лахтер проговорил этот «набор слов» просто-напросто потому, что… не выспался сам. А Головин в ответ на обвинения в «виртуальных» грехах отвечает победными голами на реальном футбольном поле, а болельщики «Монако» периодически признают россиянина лучшим игроком.