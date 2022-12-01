Мультфильмы расскажут о трудовом подвиге

15 декабря в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля пройдет анимационный конкурс-фестиваль «Сурский рубеж глазами детей».

Фестиваль, организованный Минобразования Чувашии и мультстудией БРИО, проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры республики. Поступило на него 74 анимационных короткометражки. Большинство из них — из Чебоксар, но достойную конкуренцию столичным мультфильмам составят работы из Батыревского, Порецкого, Цивильского районов и Новочебоксарска.

Члены жюри конкурса-фестиваля, творческие люди и профессиональные аниматоры дадут свою экспертную оценку каждому мультипликационному фильму, созданному детьми при помощи взрослых. Оценить мультфильмы о Сурском рубеже смогут и зрители — вход на фестиваль свободный.

Как сообщают организаторы, видеообращение к участникам фестиваля «Сурский рубеж глазами детей» подготовил советский и российский аниматор, создатель короткометражного мультипликационного фильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн. А почетными гостями фестиваля станут руководители мультипликационных студий из Новосибирска и Йошкар-Олы.