Дзюба разорвал контракт с турецкой командой спустя четыре месяца

Карьера российского футболиста Артема Дзюбы в турецкой команде «Адана Демирспор» оказалась скоротечной. Нападающий, чья мама родом из Цивильска, перешел в этот клуб в августе, а покинул его в ноябре.

В общей сложности Дзюба провел в «Адане» четыре неполных матча. На его счету один гол в первой же игре за новый клуб. Решение покинуть команду россиянин объяснил нежеланием постоянно находиться в запасных. Но при этом Артем отметил, что от «командировки» в Турцию получил и положительный эффект: «От тренировок стал получать удовольствие, тогда как раньше воспринимал этот процесс как рутину».

Новую команду Дзюба пока не нашел, но одно конкретное предложение получил — от бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Тот предложил футболисту провести бой по правилам бокса.

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