В Чувашии открылась еще одна метановая автозаправка

На трассе М-7 возле деревни Сидуккасы Моргаушского района открылась современная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Это первая метановая заправка на отрезке пути между Чебоксарами и Нижним Новгородом. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрия Арлашкина, газомоторное топливо дешевле и экологичнее бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля.

По данным регионального Минтранса, кроме заправки на М-7 возле Сидуккасов в этом году откроется такая же станция и в Канашском районе. На субсидирование этих двух объектов предусмотрено 72 млн рублей.

Отметим, когда в 2020 году запускалась программа развития рынка газомоторного топлива, в Чувашии работала всего одна метановая заправка в Чебоксарах. К концу этого года их будет шесть, а в перспективе новые станции появятся в столице Чувашии и Новочебоксарске.