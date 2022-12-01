В Чувашии открылась еще одна метановая автозаправка

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На трассе М-7 возле деревни Сидуккасы Моргаушского района открылась современная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Это первая метановая заправка на отрезке пути между Чебоксарами и Нижним Новгородом. По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрия Арлашкина, газомоторное топливо дешевле и экологичнее бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля.

По данным регионального Минтранса, кроме заправки на М-7 возле Сидуккасов в этом году откроется такая же станция и в Канашском районе. На субсидирование этих двух объектов предусмотрено 72 млн рублей.

Отметим, когда в 2020 году запускалась программа развития рынка газомоторного топлива, в Чувашии работала всего одна метановая заправка в Чебоксарах. К концу этого года их будет шесть, а в перспективе новые станции появятся в столице Чувашии и Новочебоксарске.

Опубликовано: 2 декабря 2022 г.


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