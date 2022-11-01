Республиканские клубы провели очередные матчи

В погоне за плей-офф и важными победами

Спортивные команды из Чувашии продолжают выступления в профессиональных лигах с переменным успехом. Хоккейный «Сокол», баскетбольные «Чебоксарские ястребы» и «ЧГУ-Атланта» стараются радовать своих болельщиков отличным командным взаимодействием и хорошими результатами, но не всегда получается…

Новочебоксарский «Сокол» потихоньку начинает справляться с «детскими болезнями», которые свойственны новичкам первенства НМХЛ. В третьем за историю коллектива сезоне по ходу регулярного чемпионата «птенцы» Егора Карпа претендуют на выход в плей-офф турнира. После удачной двухматчевой гостевой серии с командой «Прогресс» («Сокол» выиграл 4:3 и 3:1) новочебоксарцы в родных стенах принимали саратовский «Кристалл», который на данный момент входит в тройку сильнейших дружин восточной конференции первенства НМХЛ.

В первом матче при активной поддержке зрителей наши хоккеисты оказали очень «радушный» прием гостям. Голкипер «Сокола» Юрий Игнатьев оставил свои ворота на замке, а полевые игроки хорошо поработали на льду и забросили четыре шайбы. Счет 4:0.

Саратовцы не хотели уезжать из Новочебоксарска с пустым багажом очков и проявили характер. Вторая встреча проходила по фантастическому сценарию. Хоккеисты «Сокола», проигрывая по ходу игры четыре шайбы, все же смогли сравнять счет в матче. После такого возвращения казалось, что и вторая победа у наших игроков уже в кармане… Но хоккеисты «Кристалла» думали иначе и все-таки добились своего, переиграв «Сокол» со счетом 7:5.

По аналогичному сценарию развивалось противостояние «Чебоксарских ястребов» с ростовской командой «БАРС-РГЭУ» в баскетбольной высшей лиге среди мужчин. С той лишь разницей, что подопечные Диана Шалева играли в гостях. И даже в Ростове у команды из Чувашии был свой маленький фан-клуб — родители игрока «ястребов» Дэвида Майги пришли поддержать нашу дружину, хотя сам Дэвид не смог помочь коллективу в играх из-за прохождения курса реабилитации после травмы.

Несмотря на неудачный старт сезона, столичная дружина приложила максимум усилий для победы в первой встрече в Ростове, уложив в корзину хозяев 16 (!) дальних бросков. Такое солидное число в важном игровом компоненте вкупе с хорошей командной игрой принесло команде из Чувашии победу со счетом 87:85.

Но в повторном матче, прошедшем на следующий день, у наших баскетболистов не хватило сил для сопротивления хозяевам паркета — «ястребы» уступили команде «БАРС-РГЭУ» со счетом 53:69.

КСТАТИ

Также в женской высшей лиге по баскетболу продолжает выступления команда «ЧГУ-Атланта». Коллектив под руководством Никиты Иванова гостил в Красноярске и играл против «Енисея-2». Дружине из Чувашии не удалось выиграть — оба матча завершились победами баскетболисток из Красноярска со счетом 89:80 и 98:81.