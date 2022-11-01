В республике отметили День чувашской вышивки

Самая ценная народная традиция

В третий раз Чувашия отметила День вышивки — праздник пусть и молодой, но для многих уже любимый, и прежде всего — для мастеров народного творчества. Ежегодно в этот день чествуют лучших вышивальщиц республики и тех, кто вносит большой вклад в сохранение и развитие национального достояния чувашского народа.

Как и в прошлые годы, праздник вышивки прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета. Но в этот раз торжество смогли посмотреть и участники форума «Чувашия туристическая» сразу после окончания стратегической сессии. Всеобщее внимание приковывала к себе и Вышитая карта России, на фоне которой каждому хотелось сфотографироваться. Восхищали публику и изделия мастеров народного творчества, представленные на организованной в фойе выставке. Впрочем, радовали глаз и наряды приглашенных на праздник мастериц, по их облику можно было изучать основные элементы чувашского национального костюма.

Открыл праздник Глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что с тех пор, как был учрежден праздник, наши рукодельницы создали поистине уникальные предметы народного искусства: Сурпан Перле, Вышитую карту Чувашии, а затем «замахнулись» и на Вышитую карту России, причем, наши искусницы не только вышили свой регион, но и сшили все части карты. А в ближайшее время она пополнится вышивкой новых регионов, присоединившихся к России, сообщил Глава республики.

Свои успехи есть и Национальной школы чувашской вышивки. За два курса обучение здесь прошли около сорока человек. И теперь они продолжают совершенствоваться в творчестве и активно продвигают народное творчество в своих муниципалитетах. Еще 22 ученика постигают азы чувашской вышивки в настоящий момент. «В будущем выпускники будут не просто демонстрировать свое искусство, но и передавать его подрастающему поколению», — выразил надежду Олег Николаев.

Руководитель региона пообещал сделать все возможное, чтобы вышивка прочно вошла в нашу жизнь, стала привлекательной составляющей туристического бренда республики, чтобы гости увозили с собой замечательные сувениры с вышивкой, влюблялись в Чувашию и стремились сюда вернуться.

В День чувашской вышивки зародилось много добрых традиций. Одна из них — награждать победителей республиканского конкурса «Живи, узор чувашский!». В этом году 56 участников вышивали солдатские платки. Причем, вместе с нашими умельцами, в конкурсе участвовали диаспоры из Башкортостана, Татарстана и города Сургута.

Победительницей в номинации «За верность традициям» была признана самый старший участник конкурса — 95-летняя мастер народных промыслов Раиса Михайлова из Красночетайского района. За смелый дебют был отмечен самый младший вышивальщик — 12-летний Антон Лаврентьев из Новочебоксарска. Наградили и других мастеров: одних за изящность выполнения работы и совершенство техники, других за историчность и гармонию.

А вот гран-при конкурса получила член Союза художников России из Мариинско-Посадского района Ирина Ефимова. В солдатском платке мастер использовала родовой знак своего прадеда Ефима Меркурьева, который участвовал еще в Первой мировой войне. С войны он привез оловянную ложку, на которой как раз и был выгравирован этот узор. Ложка стала семейной реликвией, а знак постепенно усложнялся, прирастая новыми линиями и зигзагами. И теперь по мужской линии родовой символ перешел племяннику Ирины, которому, кстати, предстоит идти в армию. Ему и посвятила мастер свою работу.

«Когда вышиваю, то полностью погружаюсь в вышивку», — призналась Ирина Ефимова, уверенная, что ничего нет краше чувашской вышивки. Как художнику ей интересно совмещать традиционное и что-то новое. С этой точки зрения рукодельнице было интересно посмотреть представленные на празднике модные коллекции — как этнокостюмов, так и современной молодежной одежды.

Отдельное внимание было уделено и главному украшению мероприятия — Вышитой карте России. «Вышивка — это, безусловно, самая ценная наша традиция. И благодаря тому, что получилось сохранить этот «культурный код» народа, мы смогли вместе с мастерами из других регионов вышить карту нашей большой страны», — сказала депутат Госдумы Алла Салаева. И добавила, что особенно важна такая объединяющая сила сейчас в непростое для России время, когда жены и матери переживают за своих сыновей, которые находятся на передовой, когда мы говорим молодому поколению, как важно ценить, любить Родину.

«День вышивки вошел в летопись нашей республики. Из года в год этой дате будет придаваться все большее значение, и все большим содержанием она будет наполняться. Буквально недавно Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании нематериального наследия. И как хорошо, что нам есть с чем заходить в этот проект, быть достойно представленными на карте страны», — подчеркнула Алла Салаева.

Свою любовь к национальному достоянию чувашского народа выразил и председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. «Русская вышивка хороша, а чувашская — изумительна», — напомнил он слова просветителя Ивана Яковлева. «Она и здоровья прибавляет, улучшает моторику», — рекомендовал он уже как доктор.

Поднялись в этот день на сцену и главные врачи перинатальных центров республики с особой миссией — вручить подарки маленьким именинникам, родившимся 26 ноября. Малышей взял под свое заботливое крыло проект «Рожденные в вышивке», инициированный Союзом женщин Чувашии. По словам председателя организации Натальи Николаевой, этот замечательный проект с пеленок дает малышам и их родителям ощущение защиты, дарит силу предков, вселяет надежду, что все будет хорошо. «Чувашская вышивка нас действительно сплотила и показала, что сила человека — в сердце, в его любви к Родине», — сказала Наталья Алексеевна.

Кстати, в преддверии наступающего Года счастливого детства в Чувашии на Дне вышивки было предложено заложить новую традицию «Вышитый оберег для каждого ребенка». Как раз сейчас принимаются идеи, как провести акцию.