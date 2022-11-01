Оборудование для школьных столовых Таджикистана пришло из Чебоксар

Пять школ, где обучение будет вестись на русском языке, нынешней осенью по видеосвязи открыли в Таджикистане Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон. И в трех из этих школ установлена общепитовская техника, выпущенная предприятиями из нашей республики, входящими в промышленный кластер высокотехнологичного оборудования Abat. Компания «ФРОСТО», к примеру, оснастила школьные столовые холодильным оборудованием, посудомоечными машинами, электроплитами и жарочными шкафами. Партнеров в Таджикистане компании удалось найти на международной выставке. А принять участие в ней фирме помог региональный Центр экспортной поддержки, профинансировавший установку индивидуального стенда.