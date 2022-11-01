Вышитая карта прирастет новыми регионами

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашский национальный музей поступили четыре фрагмента для Вышитой карты России из новых субъектов федерации.

15 ноября вышитые мастерами этих регионов фрагменты карты Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей передала в музей министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Национальный музей перенесет поступившие фрагменты на хранящуюся здесь карту страны. А официальное представление обновленного полотна уже с новыми регионами состоится 12 декабря 2022 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, сообщает Минкультуры Чувашии.

Опубликовано: 16 ноября 2022 г.


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