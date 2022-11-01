Вышитая карта прирастет новыми регионами

В Чувашский национальный музей поступили четыре фрагмента для Вышитой карты России из новых субъектов федерации.

15 ноября вышитые мастерами этих регионов фрагменты карты Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей передала в музей министр культуры Чувашии Светлана Каликова. Национальный музей перенесет поступившие фрагменты на хранящуюся здесь карту страны. А официальное представление обновленного полотна уже с новыми регионами состоится 12 декабря 2022 года в Московском государственном академическом театре «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, сообщает Минкультуры Чувашии.