Бюджет Чувашии остается социально ориентированным

Внесены изменения в главный финансовый документ столицы республики.

На внеочередном 27-м заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов, которое провел глава Чебоксар Евгений Кадышев, было решено направить дополнительные средства бюджета на социальную сферу — питание в детских садах и приобретение учебников, содержание дорог, уборку и утилизацию снега, ремонт дворов и тротуаров, покупку спортивного оборудования.

В связи с необходимостью уточнения средств вышестоящих бюджетов, а также ввиду перераспределения бюджетных расходов в целях софинансирования и на приоритетные направления расходования депутатами были внесены изменения в бюджет муниципального образования города Чебоксары на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как отметила начальник финансового управления администрации Чебоксар Надежда Куликова, бюджет города на 2022 год вырос на 308,9 млн рублей. В том числе благодаря увеличению налоговых, неналоговых доходов в сальдированной сумме 159,7 млн рублей. А также за счет безвозмездных поступлений.

При этом расходная часть увеличится более чем на 333 млн рублей. Финансовые средства предполагается направить на текущее содержание автомобильных дорог, выполнение работ по приемке и утилизации снега, приобретение приборов фото– и видеофиксации нарушений, содержание парковок, мероприятия по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, приобретение коммунальной техники в лизинг, а также на иные не менее важные цели.

По прогнозу финансового управления, доходы бюджета города в 2023 году составят 12 млрд 486,3 млн рублей, в 2024 году — 12 млрд 390,2 млн рублей.

Кроме того, в ходе заседания народные избранники внесли изменения в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году. А также в решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Чебоксары» и «О составе Общественного совета муниципального образования города Чебоксары».

В конце заседания депутаты городского Собрания обсудили и злободневные вопросы, касающиеся качества проведенных на дворовых территориях работ, заложения денежных средств в бюджете на строительство велодорожек, приобретение учебного материала для чебоксарской школы № 65, а также реконструкции и строительства детских оздоровительных лагерей.