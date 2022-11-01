Лучшие старшие по домам – в Чебоксарах

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Старший по дому — надёжный партнёр». Победу во всех номинациях новой акции компании одержали представители города Чебоксары. В ближайшее время управдомы жилых домов по улицам 324-й Стрелковой дивизии, 13, Кадыкова, 14 и Кадыкова, 16 получат ценные подарки от энергетиков.

Напомним, акция «Старший по дому — надёжный партнёр» была призвана стимулировать клиентов на качественное выполнение договорных обязательств и активное освоение дистанционных сервисов «ЭнергосбыТ Плюс». Участие в ней могли принять председатели Советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья, где поставку тепловой энергии осуществляет «Т Плюс» и жители ведут прямые расчеты с энергокомпанией.

Претендентов на победу оценивали по уровню платежной дисциплины в доме, количеству пользователей Личного кабинета и получателей электронных квитанций. Абсолютным призером становился управдом, получивший максимальную оценку по сумме всех номинаций. В итоге, решением конкурсной комиссии, им стал представитель жилого дома по ул. Кадыкова,14.

Победители акции «Старший по дому — надёжный партнёр-2022»:

Номинация «Платежная дисциплина» (своевременность оплаты за энергоресурсы)

г. Чебоксары, ул. 324-й Стрелковой дивизии, 13

Номинация «Народный контроль» (сокращение дебиторской задолженности за тепло)

г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 14

Номинация «Технологии для экологии» (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной)

г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 14

Номинация «В ногу со временем» (рост количества пользователей Личного кабинета)

г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 16

Номинация «Лучший старший по дому» (наибольшая эффективность управления домом)

г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 14.