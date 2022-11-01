В России в пятый раз стартовала акция «Елка желаний»

В этом году ее организаторы уделят особенное внимание детям мобилизованных бойцов и добровольцев, исполняющих свой долг в ходе специальной военной операции.

В пресс-конференции, посвященной этому событию, по видеосвязи принял участие и Глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, в акции он участвует уже третий раз. А всего по республике этот волшебный проект исполнил желания не менее 500 ребятишек. Глава Чувашии поддержал идею уделить особое внимание детям бойцов, которые сейчас защищают Родину, и отметил, что следующий год в республике будет посвящен Году счастливого детства. Акцию «Елка желаний», напомним, запустил благотворительный проект «Мечтай со мной».

Ее соорганизаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Федеральное агентство по делам молодежи. Поддержку акции оказывает Президент России Владимир Путин. В этом году заявки для участия в акции принимаются с 10 ноября по 10 декабря на сайте проекта елкажеланий.рф. Первые мечты ее участников начнут исполняться уже 5-7 декабря во время проведения международного форума «Мы вместе».