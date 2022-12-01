«Мальчик из Чувашии — большой молодец!..»

На льду Регионального центра по хоккею прошла интенсивная тренировка команды по следж-хоккею «Атал», включающая броски по воротам, специальную «змейку» для отработки ведения шайбы… Среди участников тренировки был и 8-летний Демид Чурбанов, недавно признанный лучшим нападающим Всероссийского открытого Кубка М.Т. Калашникова.

На соревнованиях в удмуртском городе Глазове игрок «Атала» бился на льду не за свою команду, а за коллектив «Волга-sledge» (Саратов). В следж-хоккее существует практика приглашения на престижные турниры боеспособных ребят «со стороны». Приезжая в составе «Атала» на соревнования, Демид Чурбанов зарекомендовал себя в качестве снайпера, поражающего ворота соперника с высокой эффективностью. В связи с этим тренеры саратовского коллектива Игорь Широких и Артем Баймлер взяли на карандаш талантливого следж-хоккеиста из Чувашии.

Справка «СЧ» В нынешнем году команда «Атал» стала победителем третьего дивизиона Всероссийского фестиваля по следж-хоккею, который прошел в Сочи.

Когда Демид узнал о вызове в «Волгу-sledge», то очень сильно обрадовался, но одновременно заволновался… Конечно, в плане адаптации в саратовской дружине проблем не возникло, но Демиду Чурбанову требовалось время для налаживания взаимодействия с новыми партнерами. Также ему нужно было привыкнуть к новой для себя роли на площадке — ведь в родном клубе «Атал», который поддерживает благотворительный фонд «Это чудо», перспективный следж-хоккеист играл на позиции центрального нападающего, а в «Волге-sledge» Демида переместили на левый фланг атаки. И наша восходящая звездочка изо всех сил старался помочь саратовской команде, оставляя все силы на льду. Труды Демида не прошли зря — мало того что по итогам турнира он заслужил индивидуальную награду, так и дружина «Волга-sledge» заняла третье место на Всероссийском открытом Кубке М.Т. Калашникова.

Кстати Еще в прошлом году Демид тренировался и выступал на арендованных санях — купить собственный инвентарь для семьи было слишком накладно. О своей мечте иметь собственные сани мальчик написал на «Елку желаний». Теперь он катается на новых спортивно-тренировочных санях, — сертификат на них юному спортсмену подарил министр спорта Чувашии Василий Петров, снявший открытку Демида с «Елки желаний».

«Я был очень рад, когда узнал, что буду играть за саратовскую «Волгу». Много тренировался, чтобы проявить себя, — поделился своими впечатлениями Демид Чурбанов. — Мне нравится играть в хоккей. Когда я выхожу на лед, то испытываю огромную радость от того, что нахожусь на площадке вместе со своими друзьями!»

Поддерживали Демида в Удмуртии его родители Мила и Александр Чурбановы. Мама и папа так сильно погружались в игру, что доходило до потери голоса…

«Пока мы болели за сына на трибуне, один мужчина все время говорил: «Мальчик из Чувашии — большой молодец!» Я не знала, что за человек. Как оказалось, это был президент следж-хоккейного клуба «Удмуртия» Павел Вечтомов, который вручил Демиду награду лучшего нападающего турнира», — рассказала Мила Чурбанова.

Через несколько дней после окончания турнира в Удмуртии Демид уже тренировался в Чувашии в составе коллектива «Атал» с привычными партнерами по команде.

Любопытно, что изначально Демид проявлял интерес к плаванию. Но подходящего специалиста, с которым бы он тренировался, найти не удалось. А когда родители в 3,5 года посадили мальчика на сани, то у ребенка сразу загорелись глаза. «Демид очень трудолюбивый мальчик, как губка впитывает информацию, которую ему хочешь донести. С ним очень приятно работать, — говорит тренер команды «Атал» Владимир Петров. — Он настоящий боец, который играет до конца, но и о команде не забывает. При этом всегда выходит на лед с улыбкой».