Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» завершился в Уфе

Финальная точка межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» поставлена на прошлой неделе в Уфе. Именно здесь завершилась совместная акция трех регионов ПФО — Чувашии, Ульяновской области и Башкортостана.

Исторические факты о строительстве оборонительных укреплений обсудили на межрегиональной научно-практической конференции «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В этот же день состоялось открытие стелы «Уфа — город трудовой доблести». (Это почетное звание, отметим, столица Башкортостана получила почти на год раньше Чебоксар, но памятник здесь появился только сейчас).

Торжественная церемония, в которой вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым приняла участие министр культуры Чувашии Светлана Каликова, прошла на набережной реки Белой — именно здесь по итогам народного голосования было выбрано место для памятника. Во многих деталях он схож с чебоксарским монументом — стела 20-метровой высоты изготовлена из башкирского гранита и закаленного матового стекла, а бронзовые барельефы рассказывают о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Завершился же марафон концертом, посвященным подвигу тружеников тыла. На сцену вышли артисты двух регионов, в том числе и Чувашский государственный ансамбль песни и танца с программой «Сурский рубеж: Помни, знай, не забывай!». А Светлана Каликова вручила представителям Башкортостана памятные медали, посвященные 80-летию строительства Сурского и Казанского рубежей. Правда, одному из награжденных, председателю совета Поискового движения России в Республике Башкортостан Владимиру Волкову, медаль получить не удалось — он выехал с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции, и награда была передана сыновьям поисковика, Ярославу и Мирону.