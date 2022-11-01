В день народного единства православных Чувашии объединила молитва «За веру и Отечество»

Под таким названием в столице Республики прошел общегородской крестный ход. В полдень его участники двинулись от Введенского кафедрального собора, где утром была отслужена Божественная литургия, посвященная Иконе Божией Матери «Казанская». 4 ноября православная церковь вспоминает чудо заступничества Богородицы за Русскую землю. Именно с образом «Казанской» в 1612 году шло народное воинство освобождать Москву от польских захватчиков. Во главе его шли князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин, а под православными хоругвями и иконами двигались не только православные, но и некрещенные, и мусульмане. Москва была освобождена, Русь осталась православной. В честь этого события в церкви и установлено празднование 4 ноября.

Несколько лет подряд в Чебоксарах в этот день совершался массовый крестный ход. Традиция прервалась во время пандемии коронавируса. В этом году митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий объявил о ее возрождении, уже в виде общегородского крестного хода «За веру и Отечество».

Крестоходов собралось более шестисот человек. Прибыли духовенство и прихожане не только Чебоксар, но и Новочебоксарска. Возглавили крестный ход митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий и епископ Канашский и Беловолжский Стефан. С пением молитв православные прошли по улице Константина Иванова, Дороге к храму, по Ярославской, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса. Кульминацией стал молебен у храма Рождества Христова на главной площади Республики. Здесь к участникам обратился глава Чувашской митрополии.

«В наше время, когда Россию пытаются разорвать и изнутри, и снаружи, когда мы провожаем своих друзей, мужей, отцов, братьев по мобилизации, нам с вами, как никогда, в День согласия и примирения, в День народного единства необходимо объединяться. – сказал митрополит Савватий. — В едином порыве, в едином духе. Если бы не единство народов Руси, государства Российского в нынешнем виде просто бы не было. Когда наши братья находятся на передовой, мы можем оказать им помощь духовную. Не просто ждать своих сыновей, мужей, а еще молиться за них Богу и поддерживать их.

Зинаида Паршагина

Фото отца Андрея Амирханяна, дьякона Введенского собора: