Транзитный пассажир-нелегал был перехвачен в Чувашии и выдворен из страны

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии, дежурившие на посту «Рубеж» у Новочебоксарска, остановили для проверки автомашину «Шкода-Рапид». Старший инспектор Валерий Перепелкин решил проверить документы не только у водителя иномарки, но и у всех четырех пассажиров – граждан СНГ. В ходе проверки выяснилось, что у одного из уроженцев Узбекистана, которых водитель вез из Нижнего Новгорода, в июне нынешнего года истёк срок пребывания на территории Российской Федерации. Патент, который иностранец приобрел для работы в Краснодарском крае, не был своевременно продлён, и с этого момента он пребывал в нашей стране незаконно.

Транзитного пассажира-нелегала сотрудники ГИБДД препроводили в ОМВД России по городу Новочебоксарску для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ. Земляки, надо сказать, своего не бросили: задержались в Чувашии вместе с ним до того момента, как суд, состоявшийся в тот же день, принял решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы Российской Федерации. Свою вину в несоблюдении правил пребывания в нашей стране мужчина признал и пообещал, что по возращении в Россию будет внимательнее следить за своевременностью оформления и продления всех необходимых документов. В подразделении по вопросам миграции ОМВД России по г. Новочебоксарск посоветовали то же самое всем иностранным гражданам — чтобы не попасть под выдворение.