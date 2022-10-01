Оперный фестиваль открыл «Сурский рубеж»

Со знакового события стартовал в столице Чувашии XXXII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова. В День памяти строителей оборонительных рубежей, который в республике отмечается впервые, на сцене Чувашского театра оперы и балета состоялась долгожданная премьера оперы «Сурский рубеж».

Главное фестивальное событие наложило отпечаток и на оформление театра: стены фойе украсили постеры в стиле пожелтевших от времени листов отрывного календаря, которые словно отсылали зрителя в события суровой зимы 1941-1942 годов. Неслучайно гостей встречали сразу две выставки. Одна рассказывала об истории международного оперного фестиваля, презентовала уникальные фотографии и костюмы ведущих солистов театра. Вторая отражала тематику главной премьеры — на стендах можно было познакомиться с уникальными архивными документами, письмами, воспоминаниями тружеников тыла, принявших участие в возведении линии обороны.

В торжественном открытии фестиваля принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он поблагодарил всех сопричастных к созданию уникального произведения — оперы «Сурский рубеж», тех, кто работал, сопереживал, привнося в общее дело нужную энергетику, чтобы в конце концов все сложилось и получилось. И особо отметил, что над спектаклем трудилась замечательная молодая команда, которая сумела в кратчайшие сроки воплотить задуманное в жизнь. Выразив свое восхищение, Олег Алексеевич поделился, что, как и создатели оперы, очень взволнован в ожидании ее первых звуков. Но перед тем, как открылся занавес, он вручил благодарственные письма композитору и автору стихотворных текстов оперы Екатерине Ивановой-Блиновой, либреттисту Карине Шебелян, режиссеру-постановщику Ирине Гаудасинской, главному художнику Елисею Шепелеву, балетмейстеру Алексею Рюмину.

С первых секунд спектакль захватил внимание зрителя. События времен Великой Отечественной войны переплелись с фольклорной линией, чувашскими легендами, их тайнами и героями. Юная Парчакан Юманова, роль которой блистательно исполнила молодая актриса Алиса Шалгинова, взывала к предкам и древним богам, прося у них защиты и помощи. На ее долю выпало немало тяжелых испытаний: расставание с любимым Егором, который отправился на фронт и пропал без вести, гибель матери во время строительства рубежа. И все же девушка нашла в себе силы, чтобы противостоять надвигающемуся на нее злому року, мистическому существу в образе Вере Селена, она полна веры, надежды и любви. И именно этот «древний код» помогает пройти все испытания.

Опера во многом получилась необычной, а по мнению некоторых зрителей, даже сенсационной. Здесь развернулась целая детективная история, возникали фантастические психологически сложные номера в исполнении солиста балета Алексея Рюмина, а в главных роля были не только отдельные персонажи, но и народ в лице самых простых тружеников, с чем потрясающе справился хор театра. В действо был включен и зритель: в финале актеры вышли в зал и стали раздавать людям телеграммы с реальными воспоминаниями участников строительства рубежей.

Оба акта оперы пролетели на одном дыхании, а в конце зрителей ждал жизнеутверждающий финал. Зал аплодировал артистам стоя, то и дело скандируя «Браво!». По традиции на сцену вынесли огромную корзину цветов от Главы Чувашской Республики. И еще долго в фойе потом не умолкали обсуждения. Кого-то опера вдохновила, кого-то тронула за душу, одни назвали ее шедевром, другие — экспериментом, были и те, кого она возмутила, но равнодушным не оставила никого.