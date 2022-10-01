В Чувашию прибыли православные святыни

Сегодня в Чебоксары для молитвенного поклонения прибыли святыни Ташкентской и Узбекистанской епархии из Успенского кафедрального собора Ташкента. Это ковчег с частицей десницы святителя Луки Крымского, иконы священномученика Киприана и мученицы Иустины с мощами внутри.

Торжественная встреча святынь прошла во Введенском кафедральном соборе. Здесь они пробудут до 2 ноября, сообщают в пресс-службе Чебоксарской епархии, затем их перевезут в храм Новомучеников и исповедников Российских в новоюжном районе Чебоксар, а с 5 по 8 ноября ковчег и иконы будут находиться в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенном на улице Гражданской. После этого святыни отправятся в другие приходы Чебоксарской епархии — в Новочебоксарск, Цивильск, Канаш, Алатырь, Шумерлю и Ядрин.

СПРАВОЧНО

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — всемирно известный врач-хирург, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицины и богословия, епископ Русской православной церкви.

С Ташкентом связано много событий в жизни святого. Здесь он принял монашество и стал епископом, при этом остался врачом и руководил госпиталем. Православные обращаются к Луке Крымскому за помощью в исцелении от душевных и телесных недугов, от алкоголизма, наркомании, просят его помочь в успешном исходе операции.

Священномученику Киприану и мученице Иустине молятся о защите от черной магии, колдовства, приворотов и злых людей.

Зинаида Викторова