ЧНК и национально-культурная автономия чувашей России договорились сотрудничать

Вчера в рамках Форума земляков в Доме дружбы народов состоялся круглый стол «Чувашские национально-культурные объединения: вчера, сегодня, завтра». Как сообщают в Минкультуры республики, одним из главных его событий стало подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федеральной национально-культурной автономией чувашей России и Межрегиональной общественной организацией «Чувашский национальный конгресс». Кроме того, на круглом столе министр культуры республики Светлана Каликова представила книгу-альбом «Славные имена Земли чувашской», выпущенную на днях в Чувашском книжном издательстве. Книга, чей выпуск приурочен к Году выдающихся земляков, рассказывает об архитекторах, ученых, военачальниках, педагогах, спортсменах, музыкантах и представителях многих других профессий, которые своими достижениями прославили республику и чувашский народ.