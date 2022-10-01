В Чувашии отметили День памяти великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева

23 октября 1930 года создатель современной чувашской письменности и чувашского букваря ушел из жизни в возрасте 82 лет. По традиции в Чебоксарах в этот день возложили цветы к памятнику Ивану Яковлеву. Участие в акции памяти приняли министр культуры Чувашии Светлана Каликова, руководители учреждений культуры и искусства. Легли в этот день цветы и к памятнику просветителю на его родине, в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарстана. А затем у сельского монумента состоялся митинг «Он прославил чувашский народ», посвященный Дню памяти великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.
Опубликовано: 24 октября 2022 г.
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