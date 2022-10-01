Сопровождать семьи мобилизованных в Чувашии будет Единый координационный центр

Второе заседание оперативного штаба Чувашии, созданного в связи с Указом Президента страны о введении в регионах разных уровней готовности и наделением дополнительными полномочиями глав субъектов РФ, прошло в расширенном формате. Из-за чего в конференц-зале блока «Б» Дома правительства республики пришлось даже поставить дополнительные стулья. Помимо представителей региональных министерств, служб и комитетов, территориальных органов исполнительной власти прибыли депутаты, главы администраций городов и районов, представители общественности и СМИ.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил — оперштаб создан для того, чтобы своевременно реагировать на сегодняшние вызовы и те ситуации, которые возникают в связи с решениями, касающимися частичной мобилизации, организации экономической деятельности, в частности, оборонных предприятий, а также защиты граждан и их безопасности.

Главная тема повестки — сопровождение семей мобилизованных, добровольцев, контрактников, словом, всех тех наших ребят, кто выполняет сейчас боевую задачу. Для этого Олег Николаев в кратчайшие сроки поручил завершить составление так называемого «социального паспорта» семей военнослужащих. Перед региональным Министерством труда и социальной защиты и муниципалитетами поставлена задача «взять в зону внимания каждую семью» и определить, какая помощь в первую очередь требуется.

Важно донести все принятые меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне, обратил внимание руководитель республики. И отметил, что на сегодня по решению Президента страны каждый мобилизованный получает ежемесячное довольствие, а это как минимум 195 тыс. рублей, включая период подготовки и обучения личного состава.

Кроме того, бойцы обеспечиваются дополнительным обмундированием. Из резервного фонда Кабинета министров республики выделено более 96 млн рублей на закупку спальных мешков, балаклав, утепленных сапогов, ковриков, перчаток, мобильных телефонов и других предметов, которые нужны и не входят в базовый комплект, предоставляемый Минобороны.

«Каждый военнослужащий будет обеспечен всем этим в ходе боевого слаживания, то есть на этапе первичной военной подготовки до отправления в зону специальной военной операции», — заверил Николаев. Закупкой и доставкой экипировки в пункты временной дислокации занимается ГКЧС Чувашии, работа ведется совместно с военкоматом республики и руководством центра подготовки мобилизованных.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Обращаю внимание, коллеги, все решения, принятые Указом Главы республики, имеют прямое действие. И не надо ждать никаких нормативных документов. Если сегодня мобилизовали человека, завтра его ребенок должен получать горячее питание. Работайте в проактивном порядке, не дожидаясь обращений. Руководители рабочих групп, координационных центров будут нести персональную ответственность. Я буду лично контролировать. Поддержка должна оказываться своевременно и в полном объеме».

По словам руководителя Минтруда Чувашии Алены Елизаровой, призванные на военную службу по мобилизации получают статус и выплаты, как военнослужащие-контрактники. А по возвращении переходят в категорию ветеранов боевых действий и получают право на ежемесячные денежные выплаты, компенсацию по оплате жилья, части затрат стоимости месячного проездного билета. Свои «льготы» есть и у инвалидов боевых действий. Также она напомнила, что по Указу Главы республики № 120 от 10 октября введены дополнительные меры поддержки, нацеленные на решение финансовых, социальных, бытовых, юридических и ряда других вопросов.

Все социальные гарантии специалисты ведомства обобщили и оформили в виде справочника, который доведен до военкоматов, чтобы граждане понимали, на какую помощь они могут рассчитывать. За получением поддержки члены семей военнослужащих могут обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства. «Форма «социального паспорта» семьи сформирована и уже заполняется», — уведомила Алена Елизарова.

К СВЕДЕНИЮ Минобразования Чувашии запустило горячую линию для семей добровольцев, лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и контрактников. Задать интересующие вопросы по получению мер поддержки можно по телефону 8 (8352) 56-53-75 с 8 до 18 часов в будние дни.

Отдельно выделил руководитель региона и сопровождение тех ребят, которые возвращаются из зоны боевых действий после ранения. «Нужно посмотреть, как можно им помочь с точки зрения медицинской реабилитации, психологической помощи и материальной составляющей», — обозначил Николаев.

Руководитель Минобразования Дмитрий Захаров рассказал о поддержке детей военнослужащих. Как уже не раз говорилось, это и бесплатное двухразовое питание в школах, и ежемесячная стипендия Главы Чувашии в размере 2 тыс. рублей для обучающихся, и бесплатное посещение кружков, и освобождение от платы за садики. По словам Дмитрия Захарова, на сегодня в семьях мобилизованных ориентировочно числится более 600 школьников и около 500 дошколят. Но цифры в процессе мобилизации могут меняться. Вся работа по обеспечению данными видами поддержки в муниципалитетах к следующей неделе будет завершена, обнадежил министр.

Рассмотрена и просьба предприятий оборонно-промышленного комплекса об открытии в садиках дежурных групп, которые смогут работать до восьми часов вечера, чтобы рабочие могли спокойно трудиться. Готовы помочь домочадцам мобилизованных в решении бытовых и семейных вопросов и волонтеры. Захаров заверил, что специалисты рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье и постараются помочь в индивидуальном порядке.

Между тем Минстрой Чувашии подготовил проект, который предусматривает внесение изменений в порядок предоставления единовременной денежной помощи на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. В перечень граждан, которые могут воспользоваться такой поддержкой, войдут и мобилизованные, и добровольцы, и члены семей военнослужащих, проходивших службу в войсках Росгвардии, погибших в результате участия в специальной военной операции. Проект на стадии согласования.

Прорабатывается также вопрос о том, чтобы сохранить право многодетных семей (с пятью и более детьми) на получение жилья в случае уменьшения состава семьи из-за гибели старших детей в ходе проведения СВО. Помимо этого по аналогии с федеральными кредитными каникулами рассматривается возможность приостановления ежемесячных обязательств тех, кто выкупает жилье из Госжилфонда коммерческого использования с рассрочкой платежа на 10 лет. В министерство поступило четыре таких обращения от членов семей мобилизованных.

Все эти решения со временем будут дополняться и расширяться — озвучили на заседании. В целом же на комплексную поддержку наших военнослужащих, выполняющих боевую задачу, и членов их семей, по словам Главы Чувашии, из республиканского бюджета по предварительным расчетам будет направлено более 390 млн рублей.

Чтобы поддержка своевременно дошла до каждого, нужна слаженная совместная работа. Поэтому на территории каждого муниципального образования будут созданы рабочие группы, которые в свою очередь будет курировать Единый координационный центр.

Базой для такой работы станут центры социального обслуживания, которые находятся в ведении Минтруда Чувашии. Курировать их будет Комплексный центр социального обслуживания в Чебоксарах. Остальные органы власти и общественники максимально подключатся, чтобы решать общие задачи, привлекать дополнительные ресурсы и внедрять полезные инициативы.

Информационное сопровождение Единому координационному центру окажет портал help21.ru, где постоянно обновляется информация по частичной мобилизации и мерах поддержки призванных на военную службу и их семей. Здесь есть ответы на наиболее частые вопросы, а также раздел по социальным гарантиям. Также планируется расширить портал жизненными примерами — то есть гражданам в доступной форме расскажут, как нужно действовать в той или иной ситуации и куда обращаться. Кстати, по-прежнему активно работает горячая линия 122 по частичной мобилизации.

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Чтобы поддержка была действенной

Во время расширенного заседания оперштаба Глава республики призвал выступить с предложениями, задать интересующие вопросы. Инициатив не поступило, а вот вопросы были. Так, представители некоторых политических партий просили уточнить, планируются ли единовременные выплаты мобилизованным. Олег Николаев ответил, что принимая решения, нужно исходить из возможностей бюджета республики и имеющихся резервов. Как уже было сказано, порядка 400 млн рублей зарезервировано на поддержку военнослужащих и членов их семей. Гораздо важнее и действеннее, по мнению руководителя региона, не разовая помощь, а ежедневная, комплексная и глубокая, и особенно семьям, оказавшимся сейчас в трудной ситуации.

Что касается приобретения дополнительного оборудования для выполнения нашими бойцами боевых задач, в чем мог бы помочь благотворительный фонд «Перле», то этот момент также обсуждается. Как объяснил Олег Николаев, ввиду того, что пока наши ребята проходят боевое слаживание, еще нет полного понимания, какое именно оборудование необходимо для тех или иных воинских подразделений. «Если уж и делать это, то не ради того, чтобы прослыть хорошими, а чтобы приносить реальную пользу для ребят, и чтобы те, кто жертвует средства, знали, что их помощь не напрасна», — подчеркнул он.

Спросили Главу республики и о том, когда закончится мобилизация в регионе. «Вопрос, конечно, волнует всех, — заметил Олег Николаев. — Как озвучил Президент страны, примерно до 28 октября все работы по частичной мобилизации будут завершены. Основная, самая активная, часть у нас завершена. Но мы исходим из того, что окончательное завершение будет зафиксировано соответствующим решением Президента — Верховного главнокомандующего РФ. Ну а пока я бы призвал политические партии сконцентрироваться на решении задач по поддержке мобилизованных. Если мы на самом деле заботимся о людях и хотим быть полезными, нужно направить усилия на совместную работу. Важно, чтобы каждый лично участвовал в этом процессе».