В Чувашии будет развиваться инфраструктура для обработки и переработки вторсырья

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча Главы республики Олега Николаева и генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева. Стороны договорились о создании перспективных объектов инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и реализации ряда пилотных проектов в Чувашии.

Система управления отходами, базирующаяся на их захоронении, приводит к существенному нарушению ландшафтов, истощению и утрате земельных ресурсов, загрязнению окружающего воздуха и грунтовых вод. Это, в свою очередь, негативно отражается на условиях жизни и деятельности населения, а также не согласуется с принципами устойчивого развития экономики. Поэтому в 2018 году Чувашия одной из первых начала переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Тогда в регионе насчитывались не менее десяти полигонов накопленного экологического вреда. Сегодня пять свалок рекультивировано, и свыше 70 тысяч человек поучили более благоприятные условия жизни. В планах еще больше работы, — отметил Глава республики. — Наша задача не просто ликвидировать накопленный вред, а организовать «замкнутый цикл» обращения отходов и обеспечить 100% сортировки».

Напомним, что в рамках проекта «Чистая страна» в 2020-2022 годах в республике выполнены мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при размещении твердых коммунальных отходов в селах Аликово и Яльчики, в городах Канаш и Ядрин, в результате чего в хозяйственный оборот возвращено более 26,2 га земель.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Наша совместная работа направлена на создание современной инфраструктуры обращения с ТКО. Это позволит сохранить экологию на долгие годы и предать ее следующим поколениям в том же или даже в лучшем виде, чем сегодня. В этой связи новая система обращения с ТКО имеет колоссально большое значение, тем более что за счет «замкнутого цикла» мы можем охватить новые виды отходов – строительные, пищевые. И не просто их утилизировать, но и производить самые нужные для экономики товары для последующего использования».

Взаимодействие региона с ППК «Российский экологический оператор» строится на конструктивных началах и предполагает в ближайшее время создание в республике современной инфраструктуры обращения с ТКО. И здесь нельзя не сказать об указе Президента РФ, согласно которому к 2030 году необходимо сформировать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Немаловажно, что ППК «РЭО» обладает с одной стороны необходимыми компетенциями в этой области, с другой — методами организации финансирования всех необходимых мероприятий, направленных на достижение указанных задач. «В регионе проведено очень много работы для продолжения инвестиций в инфраструктуру по обращению с ТКО и достижения опережающими темпами целевых показателей указа Президента России. Земельные участки подобраны, разработана юридическая и экономическая модели реализации проектов. Мы готовы подтвердить объемы финансирования, которые можем предоставить для реализации проекта — до 95% безусловных затрат с 90% компенсацией из федерального бюджета ключевой ставки. Это позволит вовлечь деньги в инвестиционный проект на беспрецедентно низких ставках. И в свою очередь минимизировать тарифные последствия», — заявил Денис Буцаев.

Гендиректор ППК «РЭО» в первую очередь говорит о мусоросортировочных комплексах на территории Батыревского, Канашского и Моргаушского районов, строительство которых должно состояться до 2024 года на основе концессионных соглашений в рамках совместной «дорожной карты» по созданию объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Планируется также организация второй карты полигона захоронения на территории Моргаушского района, завода по переработке ТКО в RDF-топливо и участка компостирования. Строительство новых трех мусоросортировочных комплексов позволит довести долю ТКО, направленных на переработку, до предусмотренных региональным проектом целевых показателей, а также обеспечить эффективную организацию их раздельного накопления.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»: «Чувашия обладает хорошим стартом с точки зрения инфраструктуры, которая позволяет и обрабатывать, и сортировать, и отчасти утилизировать отходы. Вместе с тем мы смотрим на республику как на регион с очень хорошим потенциалом для пилотирования новых проектов и технологий».

По итогам встречи Олег Николаев и Денис Буцаев сошлись во мнении, что совместные действия позволят заметно повысить уровень переработки отходов — не исключено, что Чувашия сможет достигнуть запланированного на 2030 год показателя значительно раньше.

КСТАТИ

Эксперты ППК «Российский экологический оператор» также посетили мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки и объект переработки и захоронения твердых коммунальных отходов, включающий в себя мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тысяч тонн в год, где ознакомились с работой современной автоматизированной системы контроля и учёта поступающих отходов. ТКО проходят здесь радиационный контроль, взвешиваются и сортируются, после чего 20 видов вторсырья отправляется на переработку.