Российский экологический оператор изучает опыт Чувашии по внедрению раздельного сбора мусора

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Очень важный для Чувашии рабочий визит проходит в эти минуты в Чебоксарах. Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии реализует серьезную программу: в обозримом будущем будут построены новые мусоросортировочные комплексы, модернизируют мусорные полигоны. Дымящиеся горы мусора уйдут в прошлое, как ушла Пихтулинская свалка.

В эти минуты в Чебоксарах генеральному директору ППК «Российский экологический оператор» Денису Буцаеву презентуют опыт работающей в Чувашии компании «Ситиматик» по внедрению раздельного сбора ТКО

Опубликовано: 21 октября 2022 г.


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