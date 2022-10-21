Российский экологический оператор изучает опыт Чувашии по внедрению раздельного сбора мусора

Очень важный для Чувашии рабочий визит проходит в эти минуты в Чебоксарах. Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии реализует серьезную программу: в обозримом будущем будут построены новые мусоросортировочные комплексы, модернизируют мусорные полигоны. Дымящиеся горы мусора уйдут в прошлое, как ушла Пихтулинская свалка.

В эти минуты в Чебоксарах генеральному директору ППК «Российский экологический оператор» Денису Буцаеву презентуют опыт работающей в Чувашии компании «Ситиматик» по внедрению раздельного сбора ТКО