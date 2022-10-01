Около шестидесяти вышитых работ поступило на конкурс «Живи, узор чувашский»

«Я вложила в эту работу частичку души…»

Минкультуры республики и Чувашский национальный музей ежегодно проводят его среди профессиональных вышивальщиц республики и чувашских диаспор. В этом году в конкурсе участвовали 50 мастериц из Чувашии, Сургута, Башкортостана и Татарстана, некоторые из них прислали членам жюри не одну, а две работы.

У каждого конкурса — своя тема. В прошлом году, например, рукодельницы вышивали танцевальные платки, с которыми в старину чувашские женщины выходили на обрядовые танцы. И обладательницу Гран-при прошлогоднего конкурса, мастера народных художественных промыслов из Чебоксар Надежду Кузнецову, и тех, кто занял призовые места, наградили в ноябре, на презентации Вышитой карты Чувашии. Кстати, именно Надежде Кузнецовой впоследствии поручили вышить фрагмент нашей республики на Вышитой карте России.

В нынешнем году организаторы предложили конкурсантам создать свою версию чувашского солдатского платка — салтак тутри. «Солдатский платок — одна из самых интересных и значимых вещей в обрядовой культуре чувашского народа, наряду с жениховым и танцевальным платком, — говорит заведующая Музеем чувашской вышивки Надежда Сельверстрова. — Вдали от родной земли салтак тутри напоминал солдату о том, что его любят и ждут. А еще это был своеобразный оберег — девушка вышивала на нем родовые знаки парня, чтобы он вернулся живым и здоровым».

Участницами конкурса стали не только те, чья работа напрямую связана с вышивкой. Подключились к нему пенсионеры, учителя, сотрудники госучреждений. Села за конкурсную вышивку и специалист Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Казанова. «Вышивая платок, я вложила в эту работу частичку души, пропитала его энергией материнской любви и заботы, — рассказала она. — Я — мать двоих детей, один из них сын, поэтому интуитивно понимаю всю тяжесть разлуки с любимым человеком, который находится на службе. Надеюсь, вышитый мной платок будет амулетом для солдата и сохранит ему жизнь, принесет удачу».

Итоги конкурса традиционно будут подведены 26 ноября в День чувашской вышивки.

КСТАТИ

Одновременно с конкурсом «Живи, узор чувашский» в республике была организована акция «Подари платок солдату». В отличие от конкурса, участвовать в ней могли все, кто мало-мальски умеет вышивать. Но и опытные мастерицы не остались в стороне. Многие из них приносили и присылали вышитые платки и для конкурса, и для акции.