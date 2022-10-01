Мобильное приложение «Сугайкасы» признано одним из лучших на всероссийском конкурсе

Как уже сообщала наша газета, одним из победителей VI Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стало Сугайкасинское сельское поселение Канашского района. Проект «Мобильное приложение «Сугайкасы» вошел в число лучших в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» и удостоен премии в размере 6,3 млн рублей.

Мобильное приложение предназначено для взаимодействия жителей с администрацией населенного пункта, рассказали Минцифры Чувашии в IT-Школе Samsung, где по просьбе главы Сугайкасинского сельского поселения Павла Семенова и разработали «цифровую» инициативу. Через приложение жители села могут как сообщить о возникшей проблеме, например, о не вывезенном вовремя мусоре, так и формировать запросы на получение справок и иных документов в администрацию.

В приложении есть чат, где сельчане могут уточнить информацию по своему запросу, включена функция связи с сельской библиотекой. Есть актуальное расписание автобусов, а также настроена специальная новостная лента, которая держит сугайкасинцев в курсе последних событий и предстоящих мероприятий в сельском поселении и районе.

«Фишка» мобильного приложения — возможность для жителей поселения получать вознаграждение за социальную активность. Пользователям начисляются баллы за участие в мероприятиях. Потратить полученные баллы можно при посещении районных досуговых учреждений — они отмечены на карте в приложении.

«Когда администрация муниципалитета заинтересована в повышении качества жизни граждан, она прибегает к цифровым решениям, потому что они будут востребованы, и положительный результат не заставит себя долго ждать, — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. — Мобильное приложение, объединяющее сельское поселение, — это отличный способ коммуникации с жителями, та самая обратная связь, которая будет стимулировать развитие муниципалитета».