Мобильное приложение «Сугайкасы» признано одним из лучших на всероссийском конкурсе

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщала наша газета, одним из победителей VI Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стало Сугайкасинское сельское поселение Канашского района. Проект «Мобильное приложение «Сугайкасы» вошел в число лучших в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)» и удостоен премии в размере 6,3 млн рублей.
Мобильное приложение предназначено для взаимодействия жителей с администрацией населенного пункта, рассказали Минцифры Чувашии в IT-Школе Samsung, где по просьбе главы Сугайкасинского сельского поселения Павла Семенова и разработали «цифровую» инициативу. Через приложение жители села могут как сообщить о возникшей проблеме, например, о не вывезенном вовремя мусоре, так и формировать запросы на получение справок и иных документов в администрацию.
В приложении есть чат, где сельчане могут уточнить информацию по своему запросу, включена функция связи с сельской библиотекой. Есть актуальное расписание автобусов, а также настроена специальная новостная лента, которая держит сугайкасинцев в курсе последних событий и предстоящих мероприятий в сельском поселении и районе.
«Фишка» мобильного приложения — возможность для жителей поселения получать вознаграждение за социальную активность. Пользователям начисляются баллы за участие в мероприятиях. Потратить полученные баллы можно при посещении районных досуговых учреждений — они отмечены на карте в приложении.

«Когда администрация муниципалитета заинтересована в повышении качества жизни граждан, она прибегает к цифровым решениям, потому что они будут востребованы, и положительный результат не заставит себя долго ждать, — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина. — Мобильное приложение, объединяющее сельское поселение, — это отличный способ коммуникации с жителями, та самая обратная связь, которая будет стимулировать развитие муниципалитета».
Опубликовано: 19 октября 2022 г.


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