Планерка Главы: поддержка мобилизованных, исполнение бюджета, энергосбережение

С хороших новостей конца прошлой недели начал еженедельную планерку Глава Чувашии Олег Николаев. Среди них успешное участие Сугайкасинского сельского поселения Канашского района в VI Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». За третье призовое место поселение получит премию в размере 6,3 млн рублей и диплом Правительства России.

КСТАТИ Оценили «умную» остановку Комиссию Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» впечатлила «умная» остановка общественного транспорта в Сугайкасинском сельском поселении Канашского района, что была установлена по программе инициативного бюджетирования в прошлом году. Остановка оснащена кондиционером, скамейкой с подогревом, бесплатным доступом к сети wi-fi и подзарядкой сотового телефона. Внутри есть терминал для визуального контроля передвижения общественного транспорта. Все работает на солнечных батареях. Полученный «приз» местная администрация планирует направить на дальнейшее развитие своего поселения.

Причем, как подчеркнул Николаев, сугайкасинцы уже в третий раз на федеральном уровне доказывают эффективность своей командной работы. Нынче поселение отличилось в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)». Олег Николаев напомнил, что федеральному этапу конкурса предшествовал региональный, по результатам которого в 2022 году было отобрано 30 заявок в пяти номинациях. «Важно, чтобы хорошие муниципальные практики и инициативы были замечены и имели шанс показать себя на всероссийском уровне», — отметил Глава республики. Также он просил в течение месяца посмотреть, какие нужно внести изменения в республиканский этап конкурса в связи с образованием муниципальных округов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обеспечить максимально полное освоение бюджетных средств до конца года.

С социально-экономическими итогами республики за девять месяцев этого года участников совещания ознакомила и. о. руководителя Минэкономразвития Надежда Столярова.

По большинству показателей достижение годовых значений — на уровне 72% и выше, что позволяет заключить, что текущая ситуация складывается неплохо, заметила докладчик. Индекс промышленного производства составил 98,9%. Среди предприятий региона, увеличивших объем производства, — «Август», «КАФ», «Чувашторгтехника», «Чувашкабель», «Электроприбор», «Пром-лит», «ЧЭАЗ», «Промтрактор», «ЭЛАРА» и другие. Промышленными предприятиями, по предварительным данным, отгружено продукции собственного производства на 212,7 млрд рублей, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производственный бизнес региона, по словам Надежды Столяровой, активно занимается импортозамещением и осваивает освобожденные западными компаниями ниши на российском рынке. Так, «Промтрактор» изготовил модели гусеничных кранов-трубоукладчиков, Чебоксарский завод силовых агрегатов начал выпуск грузовиков для бездорожья, предприятие «Сеспель» занимается производством комплектующих, которые ранее закупались у иностранных партнеров, Чапаевский завод при поддержке республиканского бюджета приступит к производству аэрозольных огнетушителей.

На импортозамещение работают также «Химпром», компания «Каскад» и другие предприятия.

Выросло в республике производство мяса, молока, яиц. Положительно оценила первый замминистра и темпы строительства. За счет всех источников финансирования в январе — сентябре введено в эксплуатацию свыше 802 тыс. квадратных метров жилья, что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Инфляция в Чувашии составила 10,3%. Продукты подорожали на 7,5%, услуги — на 9,2%. Наибольший рост пришелся на непродовольственные товары — 15,3% (по России — 12,5%). Ситуация на рынке труда, по словам Столяровой, пока спокойная: показатели по безработице ниже, чем в ряде других регионов ПФО. По статданным, средний показатель по зарплате сейчас на уровне 39,3 тыс. рублей, что на 15% выше предыдущего периода.

Об исполнении бюджета за девять месяцев рассказал первый вице-премьер Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков. Консолидированный бюджет по доходам исполнен в объеме 65,9 млрд рублей, по расходам — 60,5 млрд. Проценты исполнения как по доходам, так и по расходам выше аналогичного периода прошлого года. Республиканский бюджет по доходам исполнен на 58,4 млрд рублей, по расходам — 52,9 млрд. Словом, бюджеты исполняются с достаточно хорошим профицитом, оценил Михаил Геннадьевич, отметив хорошую динамику по собственным доходам, налогам, безвозмездным поступлениям. Среди регионов ПФО Чувашия в тройке лидеров, сообщил министр финансов.

Увеличились и расходы. По отраслям наибольший их рост отмечен в образовании, физкультуре и спорте и культуре. «Что касается относительно небольшого роста расходов в социальной политике, тут свою роль сыграло то, что часть социальных выплат была переведена в ведение Пенсионного фонда, также сократилось количество безработных граждан, меньше стало людей, подающих заявки на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ, что косвенно говорит о повышении доходов населения», — разъяснил Ноздряков. Снизились расходы и в здравоохранении, так как нынче отпала необходимость выделять большие средства на антиковидные меры.

Больше выделено нынче средств на реализацию нацпроектов. Несмотря на увеличение объемов, процент выполнения к октябрю — 63,3%, что почти на 10% выше, чем за тот же период в 2021 году. «Среди отстающих направлений — туризм и индустрия гостеприимства, здравоохранение, малое и среднее предпринимательство», — обратил внимание Михаил Ноздряков.

В части исполнения адресной инвестиционной программы значительный рост расходов наблюдается по направлению ЖКХ (почти в шесть раз больше). Реализуется проект по строительству группового водовода «Шемурша — Батырево — Комсомольский район». Как отметил первый вице-премьер, идет реальное финансирование программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры, активно строятся объекты жилищной инфраструктуры.

Также министр финансов напомнил, что в настоящий момент подготовлен, одобрен правительством республики и внесен в Госсовет проект закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете, где к сумме 79,8 млрд рублей по расходам предполагается добавить еще 2,7 млрд.

Предварительными результатами Олег Николаев остался доволен. Но при этом обратил внимание, что в оставшееся до конца года время необходимо решить все вопросы, чтобы получить лучшие результаты, и уже сейчас начать подготовку к мероприятиям будущего года. «Только слаженная командная работа даст нужный эффект, поможет достичь поставленных целей», — подытожил Глава Чувашии.

ПОРУЧЕНИЕ. Муниципалитетам завершить подготовку программ в области энергосбережения.

Еще в феврале 2021 года городам и районам республики Глава Чувашии рекомендовал разработать и утвердить муниципальные программы по энергосбережению. На сегодня, как доложил региональный министр промышленности и энергетики Александр Кондратьев, большинство муниципалитетов в работу включились, кроме семи городов и районов. Четыре программы у Вурнарского и Шумерлинского районов, городов Алатырь и Шумерля в стадии утверждения, а вот в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше — только на этапе разработки.

По сути, региональная программа есть, но нужна информация от муниципалитетов, чтобы актуализировать все данные и в 2023 году уже перейти к конкретным задачам. По словам Кондратьева, это стратегические документы, на основании которых можно будет реализовывать мероприятия по энергосбережению. Благодаря им, по прогнозам, можно будет сэкономить до 300-400 млн рублей за три года.

И хотя все «отстающие» муниципалитеты обнадежили, что уложатся в срок до 30 октября, Олег Николаев подверг критике не только бездействие муниципальных властей и ответственных подразделений, но и недостаточно активную работу Центра энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минпрома Чувашии.

«Прошу серьезно отнестись к задачам, — призвал Олег Николаев. — Ведь это существенная экономия по затратам, хорошие деньги, которые можно будет использовать на другие нужды муниципалитетов. Кроме того, в рамках устойчивого развития республики как раз энергосбережение является одним из основополагающих моментов. Это и есть те технологии, которые позволяют обеспечивать современные стандарты по экологичности и сохранению климата, ориентироваться на социальные задачи, экономию энерго- и трудозатрат».

Руководитель региона заметил, что эта работа в том числе будет учитываться при оценке деятельности муниципальных округов.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Прошу правительство и глав администраций взять на контроль доведение всех мер поддержки до семей мобилизованных. Будь-то организация горячего питания, обеспечение детей местами в детских садах и школах, именные стипендии для школьников, вопросы ипотеки, оплата услуг ЖКХ, взаимодействие с судебными приставами и так далее. Это, казалось бы, простые вопросы, но они могут оказаться сложными для семей, оказавшихся в такой ситуации. Прошу держать на контроле все процессы».

ПОРУЧЕНИЕ. Взять на контроль доведение всех мер поддержки до семей мобилизованных. Минэкономразвития Чувашии совместно с главами администраций оказать необходимую помощь мобилизованным предпринимателям.

Деловую тематику повестки правительственного совещания «разбавила» патриотическая и культурная тематика. Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о том, как в регионе сейчас проходит патриотический марафон под лозунгом «Своих не бросаем», стартовавший 7 октября. Благотворительные концерты, выручка от которых вносится на специальный счет фонда «Пeрле» в поддержку мобилизованных граждан, в городах и районах продолжаются. Благодаря проданным билетам на концерты в Алатыре, Новочебоксарске, Шумерле, Канаше и Батырево копилка пополнилась на 550 тысяч рублей.

ЦИФРА Более 123 миллионов рублей собрано в Чувашии на поддержку участников специальной военной операции.

Таким образом, в помощь нашим бойцам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, на сегодня в фонде «Пeрле» собрано порядка 23 млн рублей, еще 100 млн выделено из резервного фонда Чувашской Республики. Олег Николаев от души выразил признательность всем сопричастным к большому доброму делу.

«Благодарен жителям республики за неравнодушие, деятелям культуры — за объединяющие народ мероприятия. Наши бабушки, женщины вяжут носки, вышивают платочки, предприниматели и простые люди собирают деньги, чтобы закупить предметы первой необходимости для наших бойцов. Вместе мы сильны и, объединившись, можем сделать намного больше», — сказал Глава региона, заверив, что все собранные средства направят на поддержку мобилизованных.

Также Светлана Каликова рассказала о межрегиональных патриотических мероприятиях, посвященных трудовому подвигу тыловиков, что проводятся сейчас совместно с Ульяновской областью и Башкортостаном. Не случайно и XXXII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова, который пройдет с 28 октября по 6 ноября, откроет опера «Сурский рубеж».

Продолжит фестивальную программу возрожденная опера М.М. Ипполитова-Иванова «Ася» по одноименной повести И.С. Тургенева, на показ получена поддержка Росконцерта в рамках программы «Большие гастроли». 30 октября солисты Мариинского театра представят спектакль по мотивам оперы Моцарта «Волшебная флейта». 5 ноября на сцене Чувашского театра оперы и балета выступит Санкт-Петербургский детский музыкальный театр с оперой «Золушка» (лауреатом премии «Золотая Маска»). Будут на фестивале и концертные вечера, и творческие встречи. Завершит программу гала-концерт звезд российской оперной сцены