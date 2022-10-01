К началу нового учебного года в Мариинском Посаде завершится строительство школы

Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе рассмотрения обращения жительницы города Мариинский Посад Ольги Лебедевой на личном приеме граждан полпредом Президента России в ПФО Игорем Комаровым.

Заявительницу интересовало, на какой стадии находится строительство школы в микрорайоне Коновалово Мариинского Посада и в какой срок оно будет завершено. Как отметил Олег Николаев, это действительно злободневная тема для системы образования города.

«Данную школу, которая находится практически в аварийном состоянии, я лично посещал в 2020 году. Проанализировав ситуацию, мы в приоритетном порядке занялись этой школой. Ее строительство начато по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Мы подготовили проектно-сметную документацию, представили ее на конкурс в Минсельхоз России, обосновали, взяли обязательства по внебюджетному финансированию», — рассказал руководитель региона.

Глава Чувашии подчеркнул, что на сегодня строительные работы на объекте ведутся. Договор подряда заключен до 1 июля 2023 года. Стоимость проекта составляет 306 млн рублей.

«Большая часть этих денег выделяется из федерального бюджета, остальное — из республиканских и внебюджетных средств. Работы ведутся по плану. В этом году мы должны выполнить объем работ примерно на 150 млн рублей, и к следующему учебному году школа должна быть полностью готова», — заявил Олег Николаев.

По итогам приема граждан Игорь Комаров поручил принять меры по строительству и открытию школы и о результатах проведенной работы доложить до 1 сентября 2023 года. Также он попросил представить промежуточный доклад о ходе решения вопроса до 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.