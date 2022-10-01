Союз женщин Чувашии передал подарки бойцам, проходящим лечение в Санкт-Петербурге

«Каждый солдат – герой!»

«Мы очень хотели поддержать бойцов и потому собрали детские письма с рисунками, сладкие подарки, книги. Встреча с ребятами была очень трогательной, все плакали. По словам врачей, такая поддержка очень помогает восстановиться после ранений и психологически окрепнуть», – так описала свои эмоции после посещения на днях госпиталя Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Согласна с ней и депутат Госдумы России Алла Салаева: «Каждый наш солдат – герой. Так важно их поддержать! Им нужны силы, чтобы восстановиться, жить дальше, вернуться домой, где их ждут родители, жены, дети, близкие… Наши школьники адресовали послания не только землякам, они обратились ко всем военнослужащим. Письма разные, очень сердечные. Бойцы открывали конверты, написанные детской рукой, с пониманием, кого они защищают».

13 октября Алла Леонидовна и Наталья Алексеевна посетили наших земляков, которые участвовали в специальной военной операции и сейчас находятся на лечении в Санкт Петербурге — Дмитрия Ястребцева, Андрея Андреева и Дмитрия Любимова. О чебоксарце Дмитрии Любимове наша газета уже рассказывала – в конце июня, спасая двух молодых бойцов, он получил тяжелейшие осколочные ранения. Три месяца не помнил, кто он и откуда. Семья все это время безрезультатно искала сына, мужа, отца. Сейчас к нему понемногу возвращается память. Первое, что вспомнил боец – он из Чебоксар, назвал свое имя. Родные наконец узнали, что он жив…

Лидеры женского движения Чувашии передали военнослужащим, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях академии, слова поддержки и пожелания выздоровления от всех жителей республики. А еще вручили им подарки – 600 пакетов для бойцов помогли собрать АО «АККОНД», Чувашское книжное издательство и школьники республики. Сладости, книги и трогательные детские письма с рисунками были вручены всем ребятам, которые проходят лечение, сообщают в Союзе женщин Чувашии.