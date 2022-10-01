Ульяновск принимает эстафету межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы»

Как сообщают в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела республики, к этому событию в ульяновском Центре креативных компетенций «Патриот» приурочат межрегиональную научно-практическую конференцию «Волжская рокада — трудовой подвиг народа» с участием работников образования, архивов и учреждений культуры из Чувашии, Ульяновской области и соседних регионов. На мероприятии выступят творческие коллективы двух регионов, и будет представлена передвижная выставка.

Марафон «Рубежи Победы», напомним, стартовал 15 сентября в Чувашской государственной филармонии. За это время он побывал в Алатыре, Димитровграде, в селе Шемурша и в поселке Ишеевка Ульяновской области. Финальные торжественные мероприятия пройдут 25 октября в Уфе.