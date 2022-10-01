Житель Шумерлинского района сбил ребенка и лег спать

Пьяный водитель стал причиной гибели школьницы

4 октября в деревне Лесные Туваны неустановленный на тот момент водитель черного «джипа» сбил 11–летнюю девочку и ее годовалого брата, малыш лежал в коляске. От полученных травм школьница погибла. На месте трагедии специалисты обнаружили обломки от автомобиля «Хендай Санта Фе».

Начались поиски того, кто, совершив непоправимое, сбежал с места преступления. Госавтоинспекция сразу разместила на своих информационных ресурсах призыв к очевидцам. По тревоге был поднят весь личный состав межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский». Введен в действие план по розыску и перехвату подозреваемого автомобиля.

К поискам подключились и сотрудники полиции, находящиеся в отпуске. Они вместе со всеми начали прочесывать населенные пункты, леса, опрашивать население. Подполковник полиции Иван Веселовский, подполковник внутренней службы Геннадий Егоров, майор полиции Евгений Волков и майор полиции Сергей Адяков оперативно установили местонахождение транспортного средства с характерными повреждениями в деревне Лесные Туваны и задержали 63-летнего водителя — жителя этого населенного пункта. В ходе освидетельствования было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Много повидавших сотрудников полиции поразило то, что после всего совершенного этот гражданин просто спал…

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила в ту ночь официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении скрывшегося с места наезда на детей водителя. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Произошедшее в Лесных Туванах — еще один трагический повод всем нам осознать, что Чувашия не справляется с пьянством за рулем. Существующие подходы неэффективны.

Несмотря на нехватку экипажей и сотрудников, полиция задерживает нетрезвых водителей за выходные десятками. Приговоры судов явно не останавливают тех, кто решается сесть за руль, выпив спиртного. Меры информационной пропаганды и профилактики им безразличны.

Как теперь виновник смерти девочки будет смотреть в глаза своим односельчанам? Что будут говорить на похоронах малышки те, кто видел, как этот человек садится за руль пьяным и не остановил его? К сожалению, во многом в произошедшем виновато и само окружение. Наше общество все еще лояльно к тем, кто в любой момент может стать убийцей…