Первыми тепло почувствуют детские сады 

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В последние дни чебоксарцы все чаще задаются вопросом: когда в городе начнется отопительный сезон? Сегодня стало известно, что к подаче тепла в Чебоксарах приступят 26 сентября — постановление об этом подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь подачу тепла произведут в детских садах, школах, больницах. Далее тепло пойдет и в жилые и общественные здания при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С. К холодам подготовлены 148 котельных города, все сети коммуникаций, трансформаторные подстанции. Заготовлены и запасы резервного топлива — угля и мазута.

Константин Романов
Опубликовано: 22 сентября 2022 г.


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