Фамилию, имя и отчество можно сменить через портал госуслуг

Таисия стала Кассиопеей, а Илья — Апрелем

Данные при рождении имя, отчество или фамилия не всегда устраивают своих обладателей. Случаи смены ФИО довольно распространены. По сведениям Госслужбы Чувашии по делам юстиции, с начала года в органы ЗАГС республики с такими заявками обратилось около 450 человек.

Как сообщают в ведомстве, чаще всего жители республики меняют фамилию, а в 68 случаях решили зваться по-новому. Если фамилию в основном люди меняют, чтобы она была одинаковая с фамилией супруга или супруги, то имя «переписывают» для приведения в соответствие с документами. Так, Дмитрия меняют на Димитрия, Зину на Зинаиду, Артема на Артёма и тому подобное.

По статистике Госслужбы по делам юстиции, за такой госуслугой чаще обращаются женщины. Удивительного здесь ничего нет: дамы, пожелавшие после выхода замуж оставить девичью фамилию, рано или поздно передумывают и решают носить общую с супругом. А среди причин, которые люди указывают в качестве основания для регистрации перемены имени, есть и такая, как неблагозвучность. Хотя кого-то и самые обычные имена тоже не устраивают…

В ведомстве даже собирают своеобразную коллекцию имен «до и после». Так, Алина превратилась в Лейлу, Александр в Сергея, Алена — в Елену, а Елена, наоборот, в Алену. После похода в ЗАГС Ларису стали звать Лорой, Семуила — Евгением, Вячеслава — Владимиром, Татьяну — Марианной, Людмилу — Милой, Александра — Аросланом, Ефросинию — Полиной, Ирину — Ирен, Таисию — Кассиопеей, Илью — Апрелем, Жамилу — Варварой, а Дмитрий стал Олегом. Есть и другие экзотические варианты: имя Хашмджон заменили на Асия, Ася — на Астра, Никита — на Раим, Виктория — на Стефания-Виктория, Елена — на Элина, Светлана — на Доминика, Феликс — на Фуад.

Впрочем, гнаться за оригинальностью все же не стоит. Как рассказал руководитель Госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов, в выборе имени нужно соблюдать определенные требования. Запрещается использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки (кроме дефиса) или их комбинации, а также бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.

К СВЕДЕНИЮ

Подать электронную заявку на регистрацию перемены имени можно через портал госуслуг. Срок рассмотрения составляет 1 месяц, а госпошлина — 1600 рублей.