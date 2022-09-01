Минцифры Чувашии: повесток через Госуслуги не будет!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это один из множества фейков, которые распространяются вокруг объявленной вчера частичной мобилизации.

Никаких планов по рассылке электронных повесток через Госуслуги нет, для этого нет необходимой законодательной базы.

«Согласно действующему законодательству, повестку вручают лично военнообязанному либо по месту жительства, либо по месту работы. Никаких других вариантов, в том числе отправки повесток заказными письмами с уведомлением, передачи через родственников и знакомых или через электронные сервисы, не существует», — подчеркнула министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина.
Опубликовано: 22 сентября 2022 г.


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