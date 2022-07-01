Ансамбль из Чувашии завоевал Гран-при и первые места по всем номинациям

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Как отметили марийские СМИ, ансамбль из Чувашии — хороший пример для фольклорных коллективов. Фото marpravda.ru

Творцы и хранители народных традиций

Семейный фольклорный ансамбль «Кăмăл» (Радушие) из Чебоксарского района продолжает покорять зрителей и жюри творческих конкурсов. 16 июля он принял участие в Межрегиональном фестивале семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» в Марий Эл, где завоевал первые места во всех номинациях и стал обладателем Гран-при. Такой итог выступления чувашского коллектива средства массовой информации соседней республики назвали сенсацией.

Межрегиональный фестиваль «Творцы и хранители» проходил нынче в Марий Эл в пятый раз. «Мы уже участвовали в этом фестивале в 2018 году, — рассказала инициатор создания семейного ансамбля Дина Кудряшова. — И тогда тоже удостоились Гран-при, заняв первые места в двух конкурсах. Но нынче наша победа оказалась еще более оглушительной…»
По словам собеседницы, нынче «Кăмăл» не думал участвовать в фестивале. Но марийские товарищи (фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл) настояли, сделав упор на то, что коллектив, как победитель прежнего конкурса, обязан совместно с марийским семейным коллективом Прозоровых поднять флаг фестиваля…

Дина Кудряшова — уроженка деревни Устакасы Синьялского сельского поселения Чебоксарского района. По ее словам, любовь к народному творчеству передалась от родителей: «В нашем роду Абрамовых все любили петь, танцевать, играть на гармошке…» Кстати, играет на гармошке и сама Дина Николаевна. Подстать им оказалась и семья мужа Валерия Кудряшова (уроженцы Козловского района). Так в 2011 году и появился ансамбль «Кăмăл», куда вошли представители обоих родов. «С нами с двух сторон наши братья, сестры, дети, внуки, зятья и так далее. Все они люди разных профессий: врачи, экономисты, кулинары, швеи, военные в отставке…»

Сегодня в семейном ансамбле гостевые, хороводные, свадебные песни и плясовые такмаки средненизовых чувашей поют три поколения родственников — бабушки, дедушки, дети, внуки — всего 24 человека. Самому младшему 2 года, самому старшему 73. И что интересно, никто из них не имеет музыкального образования, но завоевать популярность не только в республике, но и за ее пределами это им не помешало. В списке побед — Гран-при XII Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни «Завалинка» (2015 год, Коми), Межрегионального конкурса театрализованных и обрядовых действий «Злат венец» (2019 год, Самара). А теперь к ним добавились и две победы на фестивале «Творцы и хранители». «Наверное, это потому, что мы очень дружны, и каждый из нас вносит свою лепту. К примеру, украшения для наших костюмов делает моя дочь Аня, танцы ставит Алина, а песни в два голоса — наша дальняя родственница Ирина Яковлева».

В фестивале, который проходил в поселке Новый Торъял, участвовали 235 человек, 35 семейных коллективов из 12 районов Республики Марий Эл и Республики Чувашии. Конкурс проходил в четырех номинациях: «Лучший семейный фольклорный ансамбль», «Лучшая национальная кухня», лучшая выставка декоративно-прикладного творчества «Семейные династии», лучшая фотовыставка «Детки и предки». «Кăмăл» принял активное участие во всех номинациях и в каждой удостоился звания «Лауреат первой степени».

В первой номинации жюри и гостей праздника покорили «Венок гостевых песен и плясовых припевок средненизовых чувашей», во второй — какай-шӳрпи, в третьей — изделия из бисера (им были украшены тухьи и хушпу), в четвертой — семейные фотографии. Все это и принесло семейному ансамблю и самую высокую награду — Гран-при. Вручая ее, члены компетентного жюри отметили, что в каждой номинации «Кăмăл» показал мастер-класс высокого уровня. Впрочем, коллектив своим ярким и зрелищным выступлением вызвал большой восторг не только у жюри, но и у многочисленных зрителей.

«После нашего выступления подходили к нам и зрители, и другие участники фестиваля. Выражали свое восхищение тем, что мы хорошо знаем и бережем свою культуру, сохраняем песенные традиции. Было приятно слышать слова благодарности за наш профессионализм, активную жизненную позицию и высокий творческий потенциал.

Опубликовано: 21 июля 2022 г.


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