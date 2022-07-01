В Чувашию привезут частицу мощей преподобного Сергия Радонежского

Принесение святыни приурочено к важной дате для православных: в этом году отмечается 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Знаковое событие в истории русского православия произошло 18 июля 1422 года.

К этому событию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчежек с честными мощами преподобного Сергия Радонежского побывает в 50 епархиях Русской Православной Церкви в России, Беларуси и Казахстане, в каждой из которых пробудет два дня. Поклониться мощам великого святого и обратиться к нему за помощью смогут миллионы людей, сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

В Чувашии ковчег будет находиться 28 и 29 июля во Введенском кафедральном соборе по улице К. Иванова в Чебоксарах, где все желающие смогут помолиться и приложиться к святыне. В чувашскую столицу она прибудет из Нижнего Новгорода, а затем отправится в Казань. Конечной точкой маршрута станет подмосковная Балашиха. Там ковчег окажется в начале октября.

Как рассказали в Чувашской митрополии, встреча святыни состоится во Введенском кафедральном соборе 28 июля перед началом Божественной литургии (в 8 часов утра). Литургию в этот день празднования памяти Равноапостольного великого князя Владимира и Крещения Руси возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий. В течение дня у мощей будут служить молебны с акафистами, а храм будет открыт с 6 утра до 21.30.

На следующий день, в пятницу, доступ к мощам откроют в 6 утра. До вечера будут служиться молебны с акафистами. После вечернего богослужения (около 18 часов) пройдет крестный ход со святыней от Введенского собора до строящегося Собора преподобного Сергия Радонежского. По его окончании священнослужители совершат молебен и состоятся проводы ковчега.

Принесение честных мощей преподобного Сергия Радонежского в епархии организовано при поддержке Всемирного русского народного собора, Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград», Союза православных женщин, спортивной федерации «Двуглавый орел» и студенческого Братства академистов.

Отметим, преподобный Сергий Радонежский — один из самых прославленных русских святых. Он почитается не только как основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, но и великий заступник и молитвенник за Землю русскую. Он примирял ссорившихся русских князей и способствовал укреплению Московского государства, принимал и простых крестьян, и горожан, и бояр, и князей, помогая духовным советом и наставлением каждому, кто к нему приходил. Преподобному Сергию молятся о помощи в учении, о преодолении страстей, о возрастании веры, о сохранении Отечества от нашествий иноплеменных.

К сведению

Программа пребывания мощей преподобного Сергия в Чебоксарах

28 июля (четверг)

8.00 — встреча святыни во Введенском кафедральном соборе. Божественная литургия

11.00 — 15.00 — молебны с акафистом

15.40 — вечернее богослужение. Молебен с акафистом

29 июля (пятница)

7.40 — божественная литургия

11.00 — 15.00 — молебны с акафистом

15.40 — вечернее богослужение. Молебен

18.00 — крестный ход со святыней до строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. Молебен. Проводы святыни