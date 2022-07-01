Борщевой набор в Чувашии подешевел

По данным Чувашстата, в период со 2 по 8 июля снизились средние потребительские цены на куры охлажденные и мороженые (на 0,2%), свинину (на 0,4%), яйца куриные, огурцы свежие (на 0,7%), масло подсолнечное (на 1%), сметану и яблоки (на 1,5%), крупу гречневую–ядрицу (на 1,7%), помидоры свежие (на 4,2%).

Заметно подешевел борщевой набор. Свежая капуста упала в цене на 9,8%, картофель — на 7,5%, столовая свекла — на 6,3%. Стабильными оставались средние цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, морковь, сыры сычужные твердые и мягкие. В то же время незначительно подорожали масло сливочное и молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,5% жирности, говядина (кроме бескостного мяса), творог и пшено, соль поваренная пищевая и мука пшеничная. На 0,7% поднялся в цене сахар-песок. В диапазоне от 2% до 4% подорожали колбаса полукопченая и варено-копченая, лук репчатый.