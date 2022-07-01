«Уяв» — праздник единения народов

«Советская Чувашия», как и обещала, продолжает знакомить своих читателей с моментами праздника Уяв, прошедшего в Татарстане.

Мы рассказывали о нем в номере от 12 июля — «Источник силы — в традициях и культуре». Но программа праздника была настолько разнообразна и богата, что о нем можно писать и писать.

«Зовут друг друга с уваженьем иптэш, товарищ и юлташ»

«Это праздник объединения народов!» — были единодушны участники Уява, отгремевшего 10 июля в селе Сиктерма соседнего Татарстана. И действительно, на родину чувашского поэта Петра Хузангая съехались гости не только из Поволжья, но и Санкт-Петербурга, Пензы, Уфы, Челябинской области и даже Дагестана и Хакасии.

«Не скажешь лучше, чем сказал сам Петр Хузангай», — говорили знакомые с творчеством чувашского поэта, припоминая строки из его стихотворения: «В соседних памятных селеньях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уваженьем — иптэш, товарищ иль юлташ». Эти слова написаны много лет назад, но и по сей день звучат актуально, отражая атмосферу дружбы, согласия и взаимопонимания.

Перекликалась со словами татарстанцев и речь Главы Чувашии Олега Николаева. Отметив, что сегодня очень важно соблюдать традиции, которые заложены нашими предками, чтобы оставаться сильным народом, он подчеркнул: «Эти источники силы каждого народа, объединяясь в большую реку, делают ее мощной, непобедимой и способной не только нести нас в будущее, но и преодолевать препятствия, которые появляются на нашем пути. Желаю нам всем свято чтить традиции, смело действовать сегодня и уверенно идти в завтрашний день».

«Символично, что Уяв проходит в родном селе чувашского народного поэта Петра Петровича Хузангая. В этом году отмечается 115 лет со дня его рождения. Его произведения пронизаны искренней любовью к своему народу и Родине, понятны каждому», — отметил и Президент Татарстана Рустам Минниханов, обратив внимание гостей на родных народного поэта — сына Атнера с супругой и внуком. Многотысячный Уяв разразился аплодисментами, приветствуя их.

Достоин похвалы весь род…

Показывая на огромную площадь гуляний, жители Сиктермы отмечали, что это заслуга Ивана Ивановича Казанкова. Он тоже из рода Хузангаев, троюродный брат Петра Петровича. Руководитель известного СПК «Звениговский» (который находится в Марий Эл) взял родное село под свое крыло в 2002 году. Создал здесь сельскохозяйственный производственный кооператив «Хузангаевское», вдохнув в умирающую деревню вторую жизнь. Теперь это хозяйство превратилось в мощное общество, производящее большое количество разнообразной продукции, известной в Татарстане и за его пределами. Здесь работают комплексы по производству круп, растительного масла, молока, сыра, сливочного масла, муки, комбикормов, мяса…

«Наш земляк спас родное село от вымирания, а теперь прославит его и на всю страну, — не скрывали гордости односельчане за талантливого производственника. — Какой «новый город» выстроил в чистом поле около деревни, сколько гостей приехало к нам! Они же увиденное и услышанное разнесут по своим регионам…». А Рустам Минниханов под овации собравшихся вручил Казанкову орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Сам инвестор в ответном слове скромно отметил, что успешная работа — это заслуга всего трудового коллектива, как «Звениговского», так и «Хузангаевского». Что касается «нового города», то парк, кафе, гостиный двор и другие постройки — не на один день. Комплекс должен работать круглый год, здесь можно будет справлять свадьбы, юбилеи, торжества, отдыхать с семьей. А праздник Уяв поможет вывести сельское поселение на новый уровень, сделав его привлекательным для ту­ристов.

Объяли необъятное

Территория праздника удивляла всех. Она была огромной и очень необычно оформленной: множество интерактивных площадок, обрядовые домики (причем все деревянные), крепость с водяной и ветряной мельницами, лебединое озеро, парковая зона… Чего здесь только не было! Привлекали внимание экспозиции старинных домов: земляное жилище, курная изба дореволюционного времени, чувашские крестьянские дома 19 века…

У гостей праздника разбегались глаза — что посмотреть в первую очередь: старинную водяную мельницу или стены крепости, окруженной рвами, с 6-метровыми башнями, загадочные камни с рунами, или поспешить в так называемые обрядовые домики. Кстати, протолкнуться туда было сложно. В одном показывали наречение имени при рождении ребенка, в другом — проводы в армию (салтака ăсатни), в третьем — посиделки (улах), в четвертом — чувашскую свадьбу, в пятом — ниме, помощь при строительстве дома. К слову, Президент Татарстана Рустам Минниханов продемонстрировал, что ему тоже не чужды строительные работы — самостоятельно произвел окорку бревна.

На подворьях все «дома-улицы» имели свои названия — «Ăстаçă урамĕ» (Деревня мастеров), «Хузангай урамĕ» (улица Хузангая), «Суту-илӳ урамĕ» (Ярмарочная улица), «Эколавки» ООО «Хузангаевское», «Пулăçăн çурчĕ» (Дом рыбака) и так далее. Они и другие тематические площадки говорили сами за себя. В них были представлены народные промыслы, ремесла, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. В Доме рыбака, к примеру, желающие дегустировали чувашскую уху, а в «Красном доме» (Пулăçăн çурчĕ) работала выставка «Чувашский национальный костюм: вчера, сегодня, завтра».

Программа Уява была необыкновенно богата. Как отметил один из собеседников, «организаторам удалось объять необъятное, детально воспроизведя вековой быт народа».

100 лет СССР и «Уяв пики»

Впечатлял гостей Уява и удивительный парк «100 лет СССР». Там были представлены все флаги республик, которые когда-то были частью Советского Союза, а пришедших встречали портреты Ленина и Сталина. Устремившись в небо, белела ракета, копия той, что была запущена 12 апреля 1961 года. А по обе стороны красовались бронзовые бюсты космонавтов Юрия Гагарина и Андрияна Николаева.

Не обошлось на празднике и без «фишки» Уява татарстанских соплеменников — конкурса красавиц. За титул «Уяв пики» в этом году боролись 16 девушек не только из районов Татарстана, но и из нашей республики. Конкурсная программа традиционно состояла из демонстрации национального костюма, народной песни и танцев, а также умения готовить традиционные блюда чувашской кухни. Самой-самой жюри признало татарстанскую красавицу Кристину Данилову.

Говорят гости

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВА,

член Чувашского общественно-культурного центра, Чувашия:

— Восхитительный праздник, показывает все величие и богатство чувашского народа. Масштабный! Каждый человек может выбрать то, что ему по душе, — смотреть выступления творческих коллективов, состязания гармонистов или конные скачки… Программа очень разнообразна, и это привлекает. Очень понравились обрядовые домики, в каждом из них знакомили с определенными традициями и обычаями нашего народа.

АЛЕВТИНА МУРАТКИНА,

участница фольклорного ансамбля «Телей» (Счастье), г. Тольятти:

— Каждый год стараемся приехать в Татарстан, на Уяв. Здесь собираются чуваши со всех регионов России, у каждого свои танцы, своеобразные костюмы. Наблюдем, учимся, перенимаем! Нам, волею судьбы оказавшимся в Тольятти (приехали строить автозавод из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Оренбургской области…), хотелось общаться на родном языке, петь родные песни, потому объединились и создали фольклорный ансамбль, которому нынче уже 30 лет. Да, у каждой группы чувашей свои песни. В нашем репертуаре они самые разные, на каникулах ездим по регионам, записываем. Сегодня мы представляем Самарскую область, потому и костюмы, и песни — самарских чувашей.

ЛЮБОВЬ КОРОЛЕВА,

заведующая сельским клубом деревни Садиково Алькеевского района, Татарстан:

— Такой большой праздник в нашем районе первый раз. Столько нового узнали сегодня о чувашской культуре. Какие разные у всех костюмы, какие красивые песни! В нашем сельсовете (через каждые три километра) одна чувашская, две татарские, одна (наше Садиково) русская деревни. Живем очень дружно, вместе работаем, вместе отмечаем праздники, в том числе Сабантуй, Троицу, Уяв. Живу здесь 32 года, вышла сюда замуж из Амурской области… Такие праздники очень важны. Они не только объединяют, но и помогают сохранить народные обычаи и традиции.