Компенсацию за детский сад можно оформить онлайн

Заявление на компенсацию родительской платы в детских садах скоро можно будет подать через портал госуслуг. Постановление об этом принято на заседании Кабинета министров Чувашии. Если раньше для этого надо было обратиться с заявлением в образовательную организацию, то теперь услуга переводится в электронный формат. Кстати, ежегодно в Чувашской Республике поступает более 9 тысяч обращений за получением компенсации родительской платы. Помимо прочего, это позволит снять часть нагрузки с сотрудников детских садиков. «Перевод такого рода запросов на электронный документооборот означает удобство, экономию времени, средств, а главное — ускорение процессов получения необходимых услуг людьми», — считает Глава Чувашии Олег Николаев.