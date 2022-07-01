ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Семья — это фундамент здорового общества и сильного государства. Здесь мы получаем любовь и заботу, понимание и поддержку, а самое главное, путевку в жизнь. Президент нашей страны Владимир Путин обозначил необходимость наращивать поддержку материнства и детства. Это большая работа, которая сегодня ведется как в России, так и у нас в Чувашии, в том числе в рамках нацпроектов. В республике сформировалась система поддержки семей с детьми, стабильно реализуются и индексируются меры их поддержки по 74 направлениям, около 55 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. С каждым годом растет число многодетных семей. Выражаю всем вам искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодоженам, а также тем, кто еще только собирается создать новую ячейку общества. Дорогие земляки, пусть ваши семьи станут для вас надежной опорой в жизни, а в ваших домах всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание. Желаю вам крепкого здоровья, неугасаемого тепла семейного очага, гармонии и согласия!»

(Из поздравления с Днем семьи, любви и верности)