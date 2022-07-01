Война вдали от фронта

Война — явление многогранное. Это не только фронтовые будни и сводки боевых действий, победы и поражения, отступление 1941–1942 гг. и победное знамя над Рейхстагом в 1945 году. Это еще и люди: фронтовики и тыловики, взрослые и дети. Вот есть такое понятие — «дети войны». Вошло оно в обиход относительно недавно, хотя уже десятилетия назад дети войны становились героями разных документальных и художественных произведений. Сборник повестей Леонида Агакова «Золотая цепочка», выпущенный в далеком 1977 году — одно из таких изданий.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Леонид Агаков (18.04.1910 – 16.10.1977) — народный писатель, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, участник Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Родился Леонид Агаков в д. Сеткасы (?уткасси) Ядринского района в семье сельского учителя. Окончил Ядринский педагогический техникум, театроведческий факультет Государственного театрального института имени А.В. Луначарского. После войны работал в редакциях республиканских газет и журналов, в Чувашском книжном издательстве. Автор более 30 книг романов, пьес, повестей, рассказов, фельетонов, среди которых «В?р?? ачисем» (Дети войны), «П?рре ?уркунне» (Однажды весной…), «Салтак ачисем» (Солдатские дети), «Чи хакли» (Самое дорогое), «Золотая цепочка» и другие. Награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги». Лауреат молодежной премии имени М. Сеспеля.

Главные герои трех включенных в сборник повестей — подростки. И в каких суровых условиях им выпало мужать и взрослеть!

Каково это — выжить, когда фашисты расстреливали мирных жителей и сжигали деревни?! Увидеть мертвыми своих друзей, вот только вчера так живо пересказывавших свои сны?! Тысячи таких мальчишек воевали на «фронте за линией фронта», не давая спокойной жизни врагу даже в глубоком тылу. Партизанское движение — уникальное явление, характерное в таких масштабах только для нашей страны, и при этом, опять-таки в силу своей уникальности, до конца не изученное.

Или как быть людям, сорванным с места войной и оказавшимся вдали от дома — в эвакуации, в чувашской деревне, где никто не говорит по-эстонски или по-белорусски, а ты не понимаешь ни слова на местном языке, да и по-русски изъясняешься с огромным трудом?! Позади остался долгий путь со страшными воспоминаниями: как их, мирных и беззащитных, бомбили и расстреливали, как отставали и терялись родные. Более 70 тысяч человек приняла Чувашия, и почти треть из них — дети… Здесь их окружили теплом и заботой, каждому нашли доброе слово. Отзывчивость и сопереживание чужому горю — все это есть и в нас сегодняшних, но так мало проявляется: добрые чувства спрятаны под коркой внешнего безразличия, замкнутости на себя.

Или короткая, но душевная повесть о девочке, подобранной бойцами на поле боя и ставшей незаменимой помощницей в госпитале. Причем рассказ идет от первого лица, что придает ему особую живость и трогательность. «Дочь полка» — непривычное и даже режущее слух словосочетание. «Синичка» — мягкое, ласковое прозвище. Видавшего виды корреспондента поразило, что девочка эта награждена медалью «За боевые заслуги» — оказалось, благодаря ей разоблачили вражеского лазутчика! А еще храбрая Синичка вытащила из горящего дома шестерых детей!

Сотни подобных примеров можно привести как суровую историческую реальность. Привыкали, врастали в новые реалии, и — не сдавались! Хотя… «В семье не без урода», — есть такая поговорка. Были и такие, кто под шумок наживался: воровал, грабил и прикрывался при этом званием «фронтовик». Были и те, кто дезертировал, уклонялся от призыва, а потом бесчинствовал в тылу. Нашлись и откровенные предатели, вставшие на сторону врага. Неприятными красками выписаны в книге их портреты. И все отморозки получили по заслугам.

Простым, иногда даже неказистым, разговорным языком рассказывает автор свои истории, но именно эта нарочитая и в чем-то небрежная манера повествования заставляет проникнуться эмоциями, зажить жизнью героев. Под старыми, уже обтрепавшимися облож-ками таких книг укрыты непреходящей ценности мысли, выраженные не современной окололитературной заумью, а тем открытым словом, которое доходит до сердца и не оставляет равнодушным. Оттого воспринимается как должное и совет: «Как бы в жизни тяжело не пришлось, человеку сдаваться нельзя, всегда надо быть твердым».

Федор Козлов

Вопросы:

1. Что вложено Леонидом Агаковым в понятие «арифметика победы» и почему ее автора, Ванюшку, прозвали «Информбюро»?

2. Каким образом кадровый офицер Федор Мочагов оказался связующим звеном между семьей эвакуированных эстонцев и учительницей из чувашской деревни?

3. Какой подвиг совершила Синичка в городе Дойч-Эйлау?