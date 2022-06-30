Бывший замдиректора «Чувашупрдор» признан виновным в должностных преступлениях

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По материалам уголовного дела, в 2019 году замдиректора одновременно курировал приемку работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги «Чебоксары — Сурское», строительства автодорог в деревне Тегешево Урмарского района и в селе Ишлеи Чебоксарского района. И, не выезжая на объекты, подписывал акты приемки работ с заведомо ложными сведениями о реальном объеме их исполнения. В результате на расчетный счет подрядчиков были необоснованно перечислены 10 млн бюджетных рублей, то есть произведен полный расчет, в том числе за невыполненные работы. Кстати, для завершения оставшегося объема работ заказчик вынужден был привлечь других подрядчиков, разумеется, не бесплатно.
Эти факты установили в ходе оперативного взаимодействия следователи СУ СК России по Чувашии, сотрудники регионального УФСБ и прокуратура республики. На имущество фигуранта был наложен арест на сумму около 3 млн рублей. А суд в качестве наказания взыскал с него штраф в размере 200 тыс. рублей.

Опубликовано: 4 июля 2022 г.


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