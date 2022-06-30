10-я сессия Госсовета: от границ с соседями до возрождения вытрезвителей

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На состоявшейся вчера 10-й сессии Госсовета Чувашии одобрено соглашение о границах с соседним Татарстаном. Принят и очень важный проект закона, внесенный прокурором республики. Он инициировал внесение изменений в закон об использовании лесов гражданами для собственных нужд. Им стали злоупотреблять дельцы от лесного бизнеса. Схема простая — лес добывают якобы для строительства дома, а на деле продают. Эта ситуация и стала поводом для прокуратуры принять меры.

Рассмотрен и давно назревший вопрос — о возрождении медвытрезвителей. Скоро звонков на тему «ой, тут человек без сознания, но вроде дышит» станет меньше. Вызовы к потерявшим сознание от выпитого серьезно затрудняют работу бригад скорой помощи. На первом этапе специализированные организации появятся в пяти городах — Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле. Каждая из них будет рассчитана на 20 коек. На их содержание предусматривается 37 млн рублей в год.

Опубликовано: 30 июня 2022 г.


Читайте также:

Закон не позволит снижать прожиточный минимум
Госсовет одобрил введение специального налогового режима и поправки в закон о выборах
Выборы Главы Чувашии назначены на 13 сентября
Депутаты Госсовета утвердили кандидатуру одного омбудсмена и приняли отставку другого
Олег Николаев встретился с руководством парламента республики и представителями депутатских фракций
Правительство Чувашии отчиталось перед парламентом
Новый парламент обрел законный статус
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.