10-я сессия Госсовета: от границ с соседями до возрождения вытрезвителей

На состоявшейся вчера 10-й сессии Госсовета Чувашии одобрено соглашение о границах с соседним Татарстаном. Принят и очень важный проект закона, внесенный прокурором республики. Он инициировал внесение изменений в закон об использовании лесов гражданами для собственных нужд. Им стали злоупотреблять дельцы от лесного бизнеса. Схема простая — лес добывают якобы для строительства дома, а на деле продают. Эта ситуация и стала поводом для прокуратуры принять меры.

Рассмотрен и давно назревший вопрос — о возрождении медвытрезвителей. Скоро звонков на тему «ой, тут человек без сознания, но вроде дышит» станет меньше. Вызовы к потерявшим сознание от выпитого серьезно затрудняют работу бригад скорой помощи. На первом этапе специализированные организации появятся в пяти городах — Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре и Шумерле. Каждая из них будет рассчитана на 20 коек. На их содержание предусматривается 37 млн рублей в год.