В Чувашии уже шесть семей зарегистрировали рождение ребенка онлайн

Первым младенцем, чей первый документ был оформлен через суперсервис «Рождение ребенка», стал маленький чебоксарец по имени Ратмир. Электронное заявление о регистрации рождения его родители подали в начале этой недели в отдел ЗАГС администрации Московского района.

Почин положен, а дальше пошло-поехало: к концу недели услугами суперсервиса воспользовались еще пять чебоксарских семей, родители трех мальчиков и двух девочек. В их числе и Людмила Тявина, у которой родилась дочка по имени Анастасия. После этого радостного события семья стала многодетной — у Тявиных подрастают еще два сына.

«Как мама теперь уже троих детей могу сравнить, как было раньше и как стало сейчас, — говорит Людмила. — Новый сервис — хорошее подспорье для родителей, без лишней волокиты и бумаг можно оформить свидетельство о рождении. Это и удобно, и быстро, на все про все ушло чуть более десяти минут».

Как же работает новый сервис? Об этом «СЧ» рассказали в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. Сначала с помощью суперсервиса мама дает согласие на оформление медицинского свидетельства в электронном виде. Этот документ поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные медицинского свидетельства и цифрового профиля на портале используются для заполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и направить заявление в желаемый орган ЗАГС.

Там зарегистрируют рождение малыша без личного присутствия родителей. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. А гербовое свидетельство о рождении папы или мамы могут получить позже, уже лично сходив в ЗАГС.

«Благодаря новым возможностям портала госуслуг родителям теперь не надо тратить время на посещение ЗАГСа для оформления свидетельства о рождении ребенка», — говорит руководитель Госслужбы Чувашской Республики по делам юстиции Дмитрий Сержантов.

По его мнению, внедрение данного суперсервиса позволит повысить качество предоставления государственных услуг.