Не пилот, а геймер!

Убрать две первые буквы в названии одной из российских авиакомпаний предложила после визита в Чувашию Ольга Кабо.
Участие в открытии Чебоксарского международного кинофестиваля запомнилось актрисе не только радостными моментами, аплодисментами и букетами цветов от поклонников. Был момент и грустный, полет из столицы России в столицу Чувашии.
«Впервые полетела авиакомпанией «Победа», рейс DP458 Москва — Чебоксары, — написала Ольга Кабо на своей странице ВКонтакте. — Что могу сказать? Это не Победа, это БЕДА! Стыдно такой организации вообще называться таким великим словом… Беда, что компания не уважает своих пассажиров, не выполняет правила перевозки, во время регистрации, кроме огроменной очереди, ужасный бардак, посадочные талоны выдаются не согласно КУПЛЕННЫМ и ОПЛАЧЕННЫМ заранее местам, а лишь бы отделаться… Купила билет на место 1А, чтобы комфортно сидеть, вытянуть ноги, так как с самолета на спектакль, а со спектакля опять на самолет, но представители авиакомпании, не предупредив о сбое системы, предоставили место в конце салона… К сожалению, обнаружила ошибку лишь на посадке — со мной даже разговаривать не стали, представителя компании пригласить отказались, только: «Пишите жалобу на сайт!» Жалобу я, конечно, напишу, деньги верну, но что толку писать тем, кто равнодушен, кто не дорожит репутацией и не борется за клиента. И финальным аккордом стала ужасная посадка — пилот просто бросил самолет на посадочную полосу. Не пилот, а «gamer»… Потренировался на виртуальном тренажере и за штурвал! Давно столько негатива за полет не испытывала!!!»
От редакции
Написала ли Ольга Кабо жалобу, вернули ли ей разницу в стоимости билета, приняты ли меры к сотрудникам компании, которые не предупредили пассажирку о замене места в салоне и провели небезопасную посадку самолета? Все эти вопросы «СЧ» задала пресс-службе авиакомпании «Победа». Разъяснений ждем в течение 3-5 дней (именно в такой срок в компании обещают отвечать на запросы СМИ). А пока напомним — с той же авиакомпанией несколько лет назад судилась депутат Госдумы Алена Аршинова. При посадке ее под угрозой снятия с рейса заставили доплатить две тысячи рублей за провоз в салоне самолета дамской сумочки в виде рюкзака, в которой лежали зарядка для телефона, книжка и салфетки. «Это дело я так не оставила, — написала Аршинова в соцсетях. — Отстаивать свои права надо всегда. А тут дело коснулось не только меня, а минимум несколько десятков тысяч людей…» Помимо собственно иска, пассажирка-депутат отправила запросы в различные ведомства, в МВД, ФНС России, в Роспотребнадзор… И — победила «Победу»: Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Ространснадзора, обязавшего авиакомпанию изменить свои правила в части снятия ограничений на бесплатный провоз в салоне самолета ручной клади, в частности дамских сумочек и портфелей…