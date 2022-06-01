Не пилот, а геймер!

Убрать две первые буквы в названии одной из российских авиакомпаний предложила после визита в Чувашию Ольга Кабо.

Участие в открытии Чебоксарского международного кинофестиваля запомнилось актрисе не только радостными моментами, аплодисментами и букетами цветов от поклонников. Был момент и грустный, полет из столицы России в столицу Чувашии.

«Впервые полетела авиакомпанией «Победа», рейс DP458 Москва — Чебоксары, — написала Ольга Кабо на своей странице ВКонтакте. — Что могу сказать? Это не Победа, это БЕДА! Стыдно такой организации вообще называться таким великим словом… Беда, что компания не уважает своих пассажиров, не выполняет правила перевозки, во время регистрации, кроме огроменной очереди, ужасный бардак, посадочные талоны выдаются не согласно КУПЛЕННЫМ и ОПЛАЧЕННЫМ заранее местам, а лишь бы отделаться… Купила билет на место 1А, чтобы комфортно сидеть, вытянуть ноги, так как с самолета на спектакль, а со спектакля опять на самолет, но представители авиакомпании, не предупредив о сбое системы, предоставили место в конце салона… К сожалению, обнаружила ошибку лишь на посадке — со мной даже разговаривать не стали, представителя компании пригласить отказались, только: «Пишите жалобу на сайт!» Жалобу я, конечно, напишу, деньги верну, но что толку писать тем, кто равнодушен, кто не дорожит репутацией и не борется за клиента. И финальным аккордом стала ужасная посадка — пилот просто бросил самолет на посадочную полосу. Не пилот, а «gamer»… Потренировался на виртуальном тренажере и за штурвал! Давно столько негатива за полет не испытывала!!!»