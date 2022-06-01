Благоустраивают город сообща

ШУМЕРЛЯ. Прислушиваться к советам горожан, как улучшить облик родного города, старается в своей работе глава администрации Шумерли Валерий Шигашев. А проектов по благоустройству в муниципалитете реализуется в этом году немало.

В центре внимания — реконструкция парка 50-летия пионерской организации. На первом этапе будет построена событийная площадка, благоустроят пруд, обустроят смотровую зону, амфитеатр. В порядок приведут лесную часть парка, где растут дубы, по периметру сделают всесезонную спортивную дорожку. Планируется создание дендрариума. По данным администрации Шумерли, строительные работы на объекте начаты еще в мае.

Однако молодежная палата Шумерли обратила внимание, что в обновлении также нуждаются и скейт-площадка, и парковый фонтан. Но на первом этапе реконструкции деньги на это не заложены. Поэтому сейчас вопрос решается совместно с Минстроем республики. Возможно, будут выделены дополнительные средства на один из указанных объектов. Между тем, как сообщает шумерлинская газета «Вперед», молодежная палата запустила анонимный опрос среди горожан — какой объект сейчас нужнее. Пока лидирует фонтан, за его ремонт проголосовали 57% участников опроса.

Еще одна зона внимания — микрорайон «Кирпичка». Как сообщил в своем телеграм-канале Валерий Шигашев, по благоустройству этого живописного микрорайона сделано немало — проведено освещение улиц, догазифицированы жилые дома. В этом году по программе инициативного бюджетирования планируется смонтировать канализацию и водопровод. Еще одна задача — привести в порядок территорию вокруг пруда, дабы жители города могли комфортно провести свой отдых у воды. Именно этот вопрос на днях и обсудил руководитель администрации города с местными жителями.

Держит на контроле градоначальник и строительство многофункциональной детской площадки в сквере Скаржевского. Местные жители радели за сохранение зеленых насаждений. Поэтому по договоренности с подрядчиком сместили границы участка, чтобы минимизировать «потери». «Приняты исчерпывающие меры по сохранению деревьев, выбранный грунт вывозится на проблемные участки города. Буду и дальше контролировать работу подрядчика», — заверил шумерлинцев мэр.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте — инициативное бюджетирование», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии.