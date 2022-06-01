Очистят водоем, обустроят проезд

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН. «Народные бюджеты», в формировании которых принимают участие местные жители, помогают решать на селе многие проблемы. К примеру, в Порецком районе благодаря программе инициативного бюджетирования очищают пожарные водоемы, строят дороги, устанавливают памятники.

Пожарная безопасность сел и деревень — приоритетное направление, которое не первый год реализуется в поселениях. Так, в этом году за очистку пруда взялись в селе Семеновском. Вопросам пожарной безопасности тут уделяется большое внимание. В прошлом году также при участии селян был построен теплый бокс для пожарной машины. Люди поняли, что с их помощью проблемы в поселении решаются гораздо быстрее, поэтому в этом году по программе инициативного бюджетирования будет реализовываться уже пять проектов.

А вот в Анастасовском сельском поселении на народные деньги решили обустроить проезд к зданию фельдшерско-акушерского пункта. Напомним, новый ФАП был открыт в селе в конце декабря прошлого года. Всего же нынче в поселении намечено воплотить в жизнь четыре инициативных проекта. Кроме обустройства проезда, в Анастасово установят стелы погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе, что, к слову, тоже был отремонтирован благодаря участию граждан в софинансировании. Планируется возвести обелиск, посвященный морякам — защитникам Родины. Проведут в селе и работы по вырубке старых и больных деревьев.

Публикуется в рамках проекта «Власть на месте — инициативное бюджетирование», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии.