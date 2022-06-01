Детям в школу ходить непросто

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура проверила соблюдение законодательства по безопасности дорожного движения на участке дороги «Калинино — Батырево — Яльчики» вблизи Староахпердинской школы.

Установлено, что нет тротуаров (пешеходной дорожки) и стационарного электрического освещения от деревни Булаково до деревни Старое Ахпердино, а также в черте этого населенного пункта, что затрудняет безопасную ходьбу детей по дороге в школу, а также других сельчан.

Владельцем дороги является Управление автомобильных дорог Минтранса Чувашии. Прокуратура направила в районный суд исковое заявление с требованием обязать управление внести изменения в проект организации дорожного движения: обустроить тротуар (пешеходную дорожку) и установить стационарное электрическое освещение на протяжении указанного маршрута. Суд удовлетворил иск, дав ответчику на исполнение полгода. Кстати, судебное решение уже вступило в законную силу.

Опубликовано: 15 июня 2022 г.


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