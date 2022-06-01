Отправить пожертвование на доброе дело можно с помощью QR-кода

Будет в «Сказке» сцена

В Чувашии продолжается марафон «Именем детства, во имя детства», стартовавший в марте этого года в новочебоксарском технопарке «Кванториум». На сегодня в копилку благотворительной акции поступило более 4 млн рублей.

По словам председателя чувашского отделения «Российского детского фонда» Юрия Кислова, активнее всего помогают Порецкий, Яльчикский, Шемуршинский, Аликовский и Комсомольский районы. Весомую поддержку акции оказывает в этом году Союз женщин Чувашии. Чтобы вовлечь в доброе дело еще больше участников, в День защиты детей организация запустила проект «Взрослые детям». Как рассказала руководитель Союза Наталья Николаева, он направлен на то, чтобы помочь обустроить детские общественные пространства на территориях городов и районов. Например, Батыревский детсад «Сказка» давно мечтает о летней сцене для проведения праздников, концертов и спектаклей на свежем воздухе. Местные жители уже подключились к сбору средств.

Напомним, на одном из недавних правительственных совещаний Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что «цель марафона — не подменить государственные задачи, а эффективно их дополнить».

Кстати, в этом году впервые для упрощения перевода денежных средств на счет марафона были применены QR-коды. Сумма направленных таким способом средств составила почти 53,5 тыс. рублей. Отметим, что для каждого города и района сгенерирован свой QR-код, чтобы взносы от жителей шли на пользу ребятишек родного муниципалитета.

«До окончания марафона два месяца, — сообщил Юрий Кислов. — В прошлом году мы собрали 5,2 млн рублей, в этом году на 27 мая поступило 4,1 млн рублей. Остался миллион, чтобы достичь прошлогодних высот». Председатель регионального отделения «Российского детского фонда» уверен, что задача выполнима — для этого еще есть время и большие возможности. По традиции закрытие марафона планируется провести на территории того муниципалитета, который окажется самым щедрым на добрые дела.

К СВЕДЕНИЮ

Собранные в ходе благотворительного марафона средства направляются на реализацию таких программ, как «Срочная социальная помощь», «Помощь больным детским церебральным параличом», «Теплый дом», «Детский туберкулез», «Школьная волейбольная лига Чувашской Республики», «Культурные программы», «Детская библиотека» и так далее.