За первую неделю навигации «Валдаи» перевезли 403 пассажира

Суда на подводных крыльях «Валдай» завершили свою первую навигационную неделю. Об этом рассказал на вчерашней правительственной планерке министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Первый рейс «Валдая» по маршруту Чебоксары — Казань состоялся спустя 25 лет после прекращения таких речных перевозок, отметил министр. Загрузка судна составила 37 человек из 45 мест.

В столице Татарстана состоялась встреча с зам. министра транспорта республики Айратом Садыковым, на которой прошли переговоры о дальнейшем развитии речных пассажирских перевозок между регионами. С 4 июня стартовали реверсные рейсы в Казань, то есть встречные с одновременной отправкой. В течение пяти дней перевезено 403 пассажира. Предварительно навигация «Валдаев» продлится до 10 сентября. Глава республики Олег Николаев поблагодарил всех, кто обеспечил реализацию данного проекта.