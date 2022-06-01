Суда на подводных крыльях «Валдай» завершили свою первую навигационную неделю. Об этом рассказал на вчерашней правительственной планерке министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Первый рейс «Валдая» по маршруту Чебоксары — Казань состоялся спустя 25 лет после прекращения таких речных перевозок, отметил министр. Загрузка судна составила 37 человек из 45 мест.
В столице Татарстана состоялась встреча с зам. министра транспорта республики Айратом Садыковым, на которой прошли переговоры о дальнейшем развитии речных пассажирских перевозок между регионами. С 4 июня стартовали реверсные рейсы в Казань, то есть встречные с одновременной отправкой. В течение пяти дней перевезено 403 пассажира. Предварительно навигация «Валдаев» продлится до 10 сентября. Глава республики Олег Николаев поблагодарил всех, кто обеспечил реализацию данного проекта.
За первую неделю навигации «Валдаи» перевезли 403 пассажира
Суда на подводных крыльях «Валдай» завершили свою первую навигационную неделю. Об этом рассказал на вчерашней правительственной планерке министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов. Первый рейс «Валдая» по маршруту Чебоксары — Казань состоялся спустя 25 лет после прекращения таких речных перевозок, отметил министр. Загрузка судна составила 37 человек из 45 мест.