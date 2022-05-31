В Минтрансе Чувашии продолжает работу «горячая дорожная линия»

Круглосуточный прием телефонных звонков от граждан по вопросам дорог республиканского значения идет по телефонам: 8 (8352) 54-05-00, 8-917-650-74-15. А по вопросам пассажирских перевозок, сообщают в ведомстве, можно обратиться к специалистам Минтранса Чувашии по тел. 56-50-82, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Опубликовано: 1 июня 2022 г.
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