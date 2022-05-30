Журналисты Чувашии взяли в руки лопаты и приступили к благоустройству Мемориала труженикам тыла

Эту идею главных редакторов подхватила глава Минцифры Кристина Майнина. Уже через несколько дней был определен день выезда в Козловский район.

Более 40 человек, а это руководители СМИ, корреспонденты и блогеры — такого десанта прессы здесь еще не было. Глава Козловского района — директор школы с. Байгулово Владислав Шмелев присоединился к акции и рассказал, как жители села помогают возведению «лучшего памятника на земле». А руководитель бригады по благоустройству и озеленению «ИСКО-Ч» Мария Гурьянова показала, как надо высаживать гортензию «Анабель» и дерен «Элегантиссима».

Медиакоманда Минцифры первой приехала на «главный объект» года и помогла озеленителям комплекса.

Кстати, многие журналисты поддержали инициативу главредов и министерства и предложили выезжать всем вместе на площадки, которым нужно не только освещение в СМИ, но и реальная физическая помощь. Так что с Медиастройотрядом нас!